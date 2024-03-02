أزمة كبيرة تهدد مباراة الزمالك وسوار بالإلغاء
تواجه مباراة الزمالك المصري ضد منافسه سوار الغيني أزمة كبيرة قد تصل إلى حد إلغائها.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سوار الغيني، غدًا الأحد، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.
وتواجه بعثة الفريق الغيني أزمة كبيرة، بسبب تعذر الوصول إلى القاهرة، حتى الآن؛ بسبب مشكلة متعلقة بالطيران.
كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني لبطل غينيا، الذي كان مقرراً له، مساء اليوم السبت؛ بسبب تأخر وصول بعثة فريق سوار إلى القاهرة، والتي تقرر وصولها صباح غداً الأحد لخوض المباراة.
وفي نفس الوقت لن يتمكن الفريق الغيني من خوض أي تدريبات على استاد القاهرة؛ بسبب تأخر وصوله إلى مصر.
ومن المفترض أن تصل بعثة سوار الغيني إلى القاهرة في العاشرة، صباح الأحد، وفقا لتقارير مصرية، وحال وصولها في الموعد المحدد إلى القاهرة لن يخوض الفريق أي مران، وستتوجه البعثة من المطار إلى الفندق ثم تتحرك لملعب المباراة.
ولم يصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أو فريق سوار أي بيان رسمي حتى الآن، بشأن الموقف النهائي للمباراة.
وضمِن الزمالك بشكل رسمي تأهله إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة، من أربعة انتصارات، وتعادل.