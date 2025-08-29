منافسون بلا رحمة.. أكبر 5 مظلومين في قرعة دوري أبطال أوروبا

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

لم تكن قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا رحيمة بعدة أندية ولاعبين، حيث وضعتهم في مواجهات نارية أو رحلات بعيدة أو العودة لمواجهة جحيم ملاعبهم السابقة.

ورغم كون الأندية القوية تحب المواجهات الكبيرة لما تعطيه من قيمة لتاريخها ومشوارها في المنافسة العريقة، لكن عدة أندية ولاعبين ظلمتهم القرعة، وفرضت عليهم مواجهات نارية، وهو ما نرصده في السطور القادمة:

باريس سان جيرمان

لم تكن القرعة رحيمة بمشوار باريس سان جيرمان حامل اللقب في مرحلة الدوري، حيث سيواجه أندية عملاقة وصعبة، مثل: بايرن ميونخ، وبرشلونة، وتوتنهام، ونيوكاسل.

وحتى الأندية الأقل تصنيفاً ستكون مواجهتها صعبة بالنسبة للعملاق الباريسي باللعب ضد أتلتيك بلباو، وباير ليفركوزن، وأتلانتا، وسبورتينغ لشبونة.

ريال مدريد

حامل الرقم القياسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقب وملكها يجد نفسه أولاً أمام أطول رحلة في المسابقة حين يسافر لمواجهة كيرات ألماتي من كازاخستان وهي رحلة متعبة للاعبيه.

ويواجه ريال مدريد أيضاً مانشستر سيتي، وليفربول، ويوفنتوس، وبنفيكا، وهي أندية قوية كما يلعب ضد أولمبيك مارسيليا، وموناكو، في ظل تجاربه السيئة مع الأندية الفرنسية، ويواجه أيضاً أولمبياكوس اليوناني.

الفريق الملكي ما زال يبحث عن هويته الجديدة تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، ولم ترحمه القرعة ووضعته في مواجهات صعبة.

الإنجليزي ألكسندر أرلوند

رحل الظهير الأيمن الدولي أرنولد هذا الصيف في صفقة انتقال حر من ليفربول نحو ريال مدريد وسط غضب جماهير فريقه السابق.

القرعة لم تكتف بمواجهة فريقه السابق ليفربول، بل مواجهته في ملعب أنفيلد حيث سيواجه استقبال عدائي كبير وصافرات استهجان ضده على تخطيطه الرحيل وخيانة النادي والجماهير.

نيوكاسل

الفريق الإنجليزي كان الأسوأ حظاً في القرعة ولم ترحمه ووضعته في مواجهة الكبار: برشلونة، وباريس سان جيرمان، وبنفيكا، وباير ليفركوزن، وأتليتك بلباو، وايندهوفن، وأولمبيك مارسيليا، وسانت جيلواز.

وبدأ الفريق الإنجليزي بداية سيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومهدد بفقدان أبرز لاعبيه المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك.

إنتر ميلان

وصيف النسخة السابقة والباحث عن لقبه الرابع في المسابقة ، فقد مدربه سيموني إنزاغي لفائدة الهلال السعودي ، ولم ترحمه القرعة، حيث وضعت في طريقه أندية قوية.

ويواجه إنتر ميلان كل من: ليفربول، وبروسيا دورتموند، وآرسنال، وأتلتيكو مدريد، من أندية الصف الأول في أوروبا كما يواجه سلافيا براغ، وأياكس، وكيرات ألماتي، وسانت جيلواز.