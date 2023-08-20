عناق حار بين ميسي وبيكهام بعد تتويج إنتر ميامي بكأس الدوريات (فيديو)
حرص ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، على تهنئة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد الفريق، بعناق حار إثر قيادته الفريق للتتويج بقلب كأس الدوريات.
وكلل ليونيل ميسي انطلاقته الناجحة مع فريقه الجديد إنتر ميامي بالفوز بلقب كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي لكرة القدم متفوقا بركلات الترجيح على ناشفيل 10-9 في النهائي بعد التعادل 1-1 اليوم الأحد.
وعقب نهاية المباراة التقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة توجه بيكهام إلى ميسي ومنحه عناقا حارا بعد قيادته الفريق لأول بطولة في تاريخه.
ووضع ميسي إنتر في المقدمة بتسديدة مذهلة في الدقيقة الـ 23 وتعادل فافا بيكوت لناشفيل من متابعة لركلة ركنية.
واحتفل ميسي مع زميليه السابقين في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بأول لقب في الأراضي الأمريكية بعد أن نجح الثلاثي في التسديد من علامة الجزاء.
وهذا اللقب الـ 44 في مسيرة النجم الأرجنتيني ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ اللعبة، كما نال جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة.
وهز ميسي الشباك في كل المباريات السبع لفريقه بالبطولة بعد انتقاله من باريس سان جيرمان.