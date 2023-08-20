عناق حار بين ميسي وبيكهام بعد تتويج إنتر ميامي بكأس الدوريات (فيديو)

حرص ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، على تهنئة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد الفريق، بعناق حار إثر قيادته الفريق للتتويج بقلب كأس الدوريات.

وكلل ليونيل ميسي انطلاقته الناجحة مع فريقه الجديد إنتر ميامي بالفوز بلقب كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي لكرة القدم متفوقا بركلات الترجيح على ناشفيل 10-9 في النهائي بعد التعادل 1-1 اليوم الأحد.

وعقب نهاية المباراة التقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة توجه بيكهام إلى ميسي ومنحه عناقا حارا بعد قيادته الفريق لأول بطولة في تاريخه.