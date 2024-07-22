تلقى نادي برشلونة الإسباني، صدمة قوية، قبيل انطلاق موسمه الجديد، بعد الكشف عن موعد عودة الأوروغوياني رونالد أراوخو للملاعب، عقب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

وأصيب أراوخو مدافع فريق برشلونة الإسباني في مباراة منتخب أوروغواي ضد البرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا.

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وخضع أراوخو البالغ من العمر 25 عامًا، لعملية جراحية في أوتار الركبة بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع بلاده في كوبا أمريكا في الولايات المتحدة.

وأصدر نادي برشلونة بيانًا، مساء اليوم الاثنين، بشأن إصابة أراوخو، قال فيه إن المدافع الأوروغوياني خضع لإجراء طبي ناجح بشأن إصابته في وتر الركبة الأيمن.

وأضاف: "تم إجراء العملية من قبل الدكتور لاسي لامباينن، تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي، في مدينة توركو في فنلندا".

ولم يكشف النادي الكتالوني عن موعد عودته إلى الملاعب، إلا أنه اختتم بيانه، قائلاً: "عودته للمنافسة ستتقرر من خلال تعافيه".

ورغم بيان برشلونة، إلا أن الإعلامي خافي ميغيل، أكد أن مدة غياب أراوخو، ستمتد إلى 4 أشهر كاملة، ما يعني صدمة للفريق الكتالوني، الذي يعتمد على اللاعب بشكل أساس في خط الدفاع.

وتأتي هذه الإصابة التي تعرض لها أراوخو في ظل التكهنات حول مستقبل اللاعب، ووجود مفاوضات من النادي الكتالوني لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2026

وشارك أراوخو في 37 مباراة مع برشلونة وصيف الموسم الماضي من الدوري الإسباني، ولكنه خرج مصابًا بعد مرور 33 دقيقة من المباراة التي فازت فيها أوروغواي على البرازيل بركلات الترجيح في دور الثمانية.