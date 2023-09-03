رسميًّا.. تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، رسميًّا، تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الجولة الرابعة من الليغا، بسبب المخاطر الكبيرة المحتملة من سقوط أمطار غزيرة في مدريد.

وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد الساعة الـ19:30 على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد.

لكن رابطة الليغا أعلنت تأجيل المباراة وقالت في بيان: "تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بالاتفاق مع الناديين والاتحاد الإسباني بعد تحذيرات مجلس مدينة مدريد من حالة الطقس".