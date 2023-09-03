رسميًّا.. تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

رسميًّا.. تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني
أعلنت رابطة الدوري الإسباني، رسميًّا، تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الجولة الرابعة من الليغا، بسبب المخاطر الكبيرة المحتملة من سقوط أمطار غزيرة في مدريد.
وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد الساعة الـ19:30 على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد.
لكن رابطة الليغا أعلنت تأجيل المباراة وقالت في بيان: "تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بالاتفاق مع الناديين والاتحاد الإسباني بعد تحذيرات مجلس مدينة مدريد من حالة الطقس".
وأضافت: "ستعلن الليغا عن التاريخ والوقت المحددين لإقامة المباراة قريبًا".
وطالب لويس مارتينيز ألميديا رئيس بلدية مدريد المقيمين بالبقاء في منازلهم لأن المدينة تتوقع "هطول أمطار غزيرة هي الأعنف منذ بدء عملية التسجيل قبل 49 عاما" اليوم الأحد.
ويملك أتلتيكو مدريد 7 نقاط بعد 3 جولات حيث فاز مرتين وتعادل مرة، في حين يتذيل إشبيلية جدول الترتيب بلا رصيد بعد الخسارة في أول 3 جولات.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا برصيد 12 نقطة بتحقيقه العلامة الكاملة.
وفي وقت لاحق ولحساب الجولة الرابعة يلعب ريال مايوركا مع أتلتيك بلباو، وأوساسونا مع برشلونة.