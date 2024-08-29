الموعد والقنوات الناقلة لـ"قرعة دوري أبطال أوروبا"

ينتظر عشاق كرة القدم، إجراء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الخميس، قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تكون تلك النسخة هي الأولى بالنظام الجديد، بمشاركة 36 فريقًا بعد التعديلات التي أجراها "يويفا".

وكانت النسخ الماضية من منافسات دوري أبطال أوروبا تشهد تواجد 32 فريقًا، لكن ارتفع عدد الأندية المشاركة إلى 36.

ووفقا للتعديلات، فإن قرعة دوري أبطال أوروبا، شهدت تحديثات جديدة؛ إذ تجرى القرعة آليًا باستخدام الكمبيوتر، وليس بشكل يدوي كما كان يحدث في النسخ السابقة.

وسيتم تقسيم الـ36 فريقًا على 4 أوعية (يتواجد 9 فرق في كل وعاء) بحسب تصنيف "يويفا" للأندية، وحامل اللقب ريال مدريد سيكون على رأس الوعاء الأول.

وعقب ذلك سيتم اختيار خصمين لكل فريق من كل وعاء، أي أن كل فريق سيكون لديه 8 خصوم، ويلعب مباراة ضد أحدها على أرضه وأخرى خارج أرضه.

ويمنع تواجد فريقين من البلد نفسه في مجموعة واحدة، ويمكن أن يلتقي ضد فريقين من بلد واحد كحد أقصى.

تصنيف فرق دوري أبطال أوروبا:

التصنيف الأول: مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، ليفربول، إنتر ميلان، بروسيا دورتموند، لايبزيغ وبرشلونة.

التصنيف الثاني: باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، يوفنتوس، بنفيكا، آرسنال، كلوب بروج، شاختار وميلان.

التصنيف الثالث: فينورد، سبورتينغ لشبونة، آيندهوفن، سلتيك، سالزبورغ، يونغ بويز، دينامو زغرب، ليل والنجم الأحمر.

التصنيف الرابع: موناكو، أستون فيلا، بولونيا، جيرونا، شتوتغارت، شتورم غراتس، بريست، سبارتا براغ وسلوفان براتيسلافا.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا:

تنطلق القرعة في تمام الساعة السابعة، مساء الخميس، بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية، كما سيتم بثها من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر منصة "يوتيوب".