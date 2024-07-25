قال نجم التنس البريطاني آندي موراي، الحائز على ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، إنه من غير المرجح أن يشارك في منافسات الفردي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس بسبب مشاكل تتعلق باللياقة البدنية، وسيمنح الأولوية لمنافسات الزوجي في آخر بطولة يخوضها في مسيرته الرياضية.

وانسحب موراي من منافسات الفردي في آخر ظهور له ببطولة ويمبلدون هذا الشهر، بعد خضوعه لجراحة لإزالة كيس دهني في أواخر يونيو، لكنه من المقرر أن يشارك في منافسات الفردي والزوجي مع دان إيفانز في باريس.

ويتعين على اللاعب المخضرم (37 عاما) اتخاذ قرار بشأن مشاركته في منافسات الفردي قبل إجراء القرعة في وقت لاحق من، اليوم الخميس.

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وقال موراي لوسائل إعلام بريطانية: "أنا بحاجة لاتخاذ هذا القرار.. لكني لا أعتقد ذلك.

"بالتأكيد، لدي أنا ودان إيفانز التزام تجاه بعضنا وهو ما سنعطيه الأولوية.

"منذ أن أتينا إلى هنا، تدربنا ولعبنا مجموعات كزوجي، وهذا يمنح الفريق، ويمنحنا أفضل فرصة واقعية للفوز بميدالية".

وأضاف: "لم يكتمل تعافي ظهري بعد، وفكرة خوض مباراتين في اليوم ربما ليست الخيار الأفضل".

وفاز موراي بذهبية الفردي في أولمبياد لندن 2012 بعد هزيمة الأسطورة السويسري روجر فيدرر في المباراة النهائية، ودافع عن لقبه بنجاح بعدها بأربع سنوات في ريو دي جانيرو بالفوز على الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو.

وفاز أيضا بالميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط في أولمبياد لندن مع مواطنته لورا روبسون.

وقال اللاعب المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، يوم الثلاثاء، إنه سيعتزل بعد ألعاب باريس، حيث تقام منافسات التنس في الفترة من 27 يوليو حتى الرابع من أغسطس على ملاعب "رولان غاروس".

وقال موراي الذي أنعش مسيرته بعد خضوعه لجراحة في الفخذ في 2019، إن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال.

وأشار موراي: "لم أشعر بذلك قبل بضعة أشهر عندما اعتقدت أن هذا هو الوقت الذي سأتوقف فيه.

"لم أكن أرغب حقا في القيام بذلك، لكني الآن أريد فعله وأعلم أن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي".