تسبب جود بيلينغهام نجم منتخب إنجلترا، في أزمة كبيرة داخل أروقة معسكر بلاده، قبيل نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والذي توجت به إسبانيا على حساب زملاء نجم ريال مدريد.

وسجل البديل ميكل أويارزابال هدفًا قبل أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي ليقود إسبانيا لفوز مستحق 2-1 على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، والتتويج باللقب للمرة الرابعة.

فيما خسرت إنجلترا النهائي للمرة الثانية على التوالي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن جود بيلينغهام، أقدم على تصرف، تسبب في أزمة داخل معسكر منتخب إنجلترا، عشية نهائي اليورو، والذي خسره "الأسود الثلاثة".

وأوضحت: "قام بيلينغهام بتصوير إعلان لشركة أديداس، ونشرته الشركة، واعتبره اللاعبون أنه إعلان لا يحترم قدراتهم، ويؤدي إلى شق الصف".

وتضمن الإعلان لقطات لمشجعين ينظرون إلى لحظات الفشل التاريخية لإنجلترا، كما تضمن ظهور نجوم سابقين مثل ديفيد بيكهام وإيان رايت وفرانك لامبارد، ثم ظهر بيلينغهام كأنه المنقذ والبطل.

وشددت الصحيفة على أن هذا الإعلان تسبب في موجة غضب بين لاعبي المنتخب الإنجليزي، خاصة وأن بعض اللاعبين رأوا أن بيلينغهام لم يقدم المستوى المأمول منه في البطولة.

وخسرت إنجلترا بهدف ميكل أويارزابال في الدقيقة 86 لتخسر 2-1 وتتلقى الهزيمة الثانية على التوالي في النهائي بعد سقوطها بركلات الترجيح أمام إيطاليا في استاد ويمبلي قبل ثلاث سنوات.

واستحقت إسبانيا الفوز في المباراة النهائية، إذ لم تعد إنجلترا للحياة في المباراة إلا بعد تأخرها بهدف، لكن الانتقادات لا تزال بعيدة عن ساوثغيت.