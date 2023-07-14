تصفيق نجوم ريال مدريد لغولر بعد هدف رائع خلال التدريبات (فيديو)

وسبق أن سجل غولر هدفًا رائعًا خلال تدريبات أمس الأول، وواصل تألقه ليسجل هدفين رائعين في تدريب، أمس الخميس.

وخلال تدريب، اليوم، لريال مدريد، وصلت كرة أرضية إلى غولر ولم يتوانَ عن تسديدها بيسراه في المقص الأيسر، مما جعل زملاءه يصفقون له بحرارة خلال التدريب

يذكر أن غولر انضم إلى ريال مدريد رسميًا خلال فترة الانتقالات الجارية قادمًا من فنربخشة التركي.