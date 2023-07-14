تصفيق نجوم ريال مدريد لغولر بعد هدف رائع خلال التدريبات (فيديو)
واصل النجم التركي أردا غولر المهاجم الشاب الجديد في صفوف ريال مدريد، إبهار زملائه في تدريبات بأهدافه الرائعة.
وسبق أن سجل غولر هدفًا رائعًا خلال تدريبات أمس الأول، وواصل تألقه ليسجل هدفين رائعين في تدريب، أمس الخميس.
وخلال تدريب، اليوم، لريال مدريد، وصلت كرة أرضية إلى غولر ولم يتوانَ عن تسديدها بيسراه في المقص الأيسر، مما جعل زملاءه يصفقون له بحرارة خلال التدريب
يذكر أن غولر انضم إلى ريال مدريد رسميًا خلال فترة الانتقالات الجارية قادمًا من فنربخشة التركي.
وعاد لاعبو ريال مدريد، اليوم الجمعة، للتدريبات المزدوجة بعد يوم واحد من خوض تدريب وحيد فقط، حيث شاركوا في التدريب الصباحي بجانب فريق ريال مدريد كاستيا في مدينة فالديبيباس الرياضية، والذي شهد تواجد الوافد الجديد جود بيلينغهام وغياب كل من خيسوس باييخو، وداني سيبايوس للإصابة.
وأتم الفريق الملكي، وهو يعد الأيام لعودة بقية لاعبي الفريق الأول ولاعبيه الدوليين، تدريبه الصباحي، اليوم، في المدينة الرياضية، ومن المنتظر انضمام اللاعب خوسيلو ماتو، خامس صفقات الريال الصيفية، للمجموعة نهاية الأسبوع الجاري.
بينما سينضم اللاعبون الدوليون الذين يستمتعون بعطلاتهم الصيفية لمعسكر الفريق في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو.
ويقود المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، تدريبات الفريق باللاعبين المتاحين باستثناء سيبايوس الذي يعاني من تمزق عضلي سيغيب على إثره عن الملاعب لقرابة شهر ونصف.
وسيكمل "الميرينغي" تدريبه المزدوج في تمام الـ17:00، اليوم الجمعة، بالتدريب بالكرة بشكل أكبر وأيضًا بتدريبات بدنية تحت إشراف المعد البدني أنطونيو بينتوس.