"اطرد بلان يا سندي".. مطالبات بإقالة فورية لمدرب الاتحاد السعودي

أطلقت جماهير نادي الاتحاد السعودي حملة مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المطالبة برحيل المدرب الفرنسي لوران بلان عن قيادة الفريق.

وتلقى الاتحاد هزيمة مريرة على يد الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الاثنين في المباراة التي أقيمت على ملعب الوحدة.

ورغم تقدم الاتحاد بهدف الهولندي ستيفن بيرغوين، فإنه استقبل هدفين من شباك الوحدة عن طريق كايو كانيدو ولوكاس بيمينتا.

وقدم الاتحاد بداية باهتة لموسمه الحالي بعد الخسارة أمام النصر بنتيجة 1-2 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وعانى الاتحاد في بداية مشواره الآسيوي وهو ما فجر غضب جماهير الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشنت جماهير الاتحاد حملة لإقالة لوران بلان من تدريب الفريق تحت عنوان "اطرد بلان يا سندي".

وقاد لوران بلان فريق الاتحاد في الموسم الماضي لتحقيق الثنائية المحلية بالفوز بلقبي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويرأس فهد سندي نادي الاتحاد السعودي بعد الفوز بالانتخابات عقب اعتذار لؤي مشعبي عن الترشح مجدداً.

وجدد سندي الثقة بخدمات المدرب الفرنسي فور توليه رئاسة النادي.