NBA.. صنز يعتمد على قوة نجومه في فوزه على ماجيك

سجل كيفن دورانت 31 نقطة، واستحوذ على خمس كرات مرتدة، وأرسل خمس تمريرات حاسمة، واقتنص ثلاث نقاط من المنافس في فوز فينكس صنز 112-107 على ضيفه أورلاندو ماجيك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل برادلي بيل 25 نقطة هي أفضل رصيد له هذا الموسم، وأحرز عشرًا من 13 رمية في فوز فينكس الثالث على التوالي.

وأحرز ديفن بوكر 21 نقطة، واقتنص ثلاث نقاط من المنافس لصنز، الذي اعتمد على لاعبيه الثلاثة البارزين بوكر، ودورانت، وبيل في مباراة واحدة للمرة الرابعة فقط هذا الموسم.