إيقاف نجم الزمالك 3 مباريات.. وتغريم الأهلي ماليا

كشفت رابطة الأندية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز عقوبات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المحلي الممتاز.

وشهدت العقوبات إيقاف محمود حمدي "الونش"، لاعب الزمالك، لمدة 3 مباريات؛ بسبب الاعتداء على لاعب وادي دجلة دون كرة.

وتلقى الزمالك، الهزيمة الأولى في الدوري المصري هذا الموسم، بعد خسارته 1-2، مساء الأحد، على يد مضيفه وادي دجلة، في إطار الجولة الخامسة.

وحصل محمود الونش على بطاقة حمراء، في الدقيقة 72، نتيجة ضرب لاعب وادي دجلة دون كرة.

وفقد الزمالك صدارة الدوري المصري عقب الخسارة، حيث تراجع للمركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن المصري البورسعيدي المتصدر.

كما قررت الرابطة تغريم جماهير فريقي الأهلي والإسماعيلي؛ بسبب السباب الجماعي.

وتم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه؛ وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

كما تم توجيه لفت نظر للنادي الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب استخدام أقلام الليزر ورمي زجاجات المياه داخل الملعب.

ومن المقرر أن يُستكمل الدوري الممتاز يوم 12 سبتمبر الجاري بعد نهاية فترة التوقف الدولي.