الكشف عن أبرز مرشح لخلافة ساوثغيت في تدريب إنجلترا

كشفت تقارير إخبارية إنجليزية أن غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، وصيف بطل أوروبا للأمم 2024، قد يغادر على الأرجح منصبه بعد خسارة اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي.

واستمر عجز الكرة الإنجليزية عن تحقيق أي إنجاز كروي بعد التتويج بكأس العالم التي استضافتها إنجلترا نفسها في 1966، حيث خسر كين ورفاقه لقبا ثانيا على التوالي، وذلك أمام إسبانيا مساء الأحد (2 ـ 1) في النهائي بعد أن كانوا قبل ذلك بثلاث سنوات فرطوا في التتويج أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وقالت صحيفة "ذي صن" البريطانية، إن مسيرة غاريث ساوثغيت الذي قاد منتخب الأسود الثلاثة منذ صائفة 2016، وتحديدا بعد مسابقة يورو لذلك العام، سيغادر مهمته فيما لا يزال التنافس مستمرا حول منصب المدرب الجديد للإنجليز.

وقالت "ذي صن" في تقرير نشرته الاثنين، إن مدرب الأسود الثلاثة ألمح إلى كون مشواره كمدرب قد يكون انتهى بعد الخسارة أمام إسبانيا يوم الأحد في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

وأضافت الصحيفة إن الصراع يحتدم بين ما يقرب من 7 مدربين لتولي تدريب إنجلترا في الفترة المقبلة، فيما يبدو غراهام بوتر الذي لم يخض أي تجربة منذ إقالته من تشيلسي في أبريل 2023 هو المرشح الأوفر حظا لتولي المنصب.

وذكرت "ذي صن" أن هناك عديد المرشحين من بينهم وبيبي غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي ويورغن كلوب المدرب السابق لليفربول وماوريسيو بوكيتينو، وفرانك لامبارد، وإيدي هاو، لكن خلافة ساوثغيت قد تؤول إلى غراهام بوتر.

واستندت الصحيفة البريطانية، إلى توقعات الأوساط الكروية وانتظارات الجماهير والمواقع المتخصصة في الرهانات؛ إذ هناك 3 أسماء بارزة قد تنهي المنافسة على خلافة المدرب البالغ من العمر 53 عاما.

ووفقا لموقع "لايدبروكس" المتخصص في المراهنات، يأتي غراهام بوتر (49 عاما) في المقدمة بنسبة الأغلبية في توقعات وانتظارات الأوساط الكروية في إنجلترا لتدريب رفاق جود بيلنغهام بمعدل (10/11)، بينما يأتي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في المركز الثاني (4/11)، فيما حل إيدي هاو مدرب نيوكاسل في المركز الثالث بمعدل (1،2) في ترشيحات المتراهنين حول هوية مدرب إنجلترا المقبل.

وتولى غراهام بوتر تدريب تشيلسي الإنجليزي في سبتمبر 2022 خلفا للألماني توماس توخيل، لكن إدارة النادي أقالته من مهامه في أبريل 2023، بعد الخسارة أمام أستون فيلا (2 ـ 0).

كما درب بوتر فريقي سوانسي سيتي وبرايتون الإنجليزيين.

ويشار إلى أن عقد غاريث ساوثغيت في تدريب منتخب الأسود الثلاثة ينتهي في 31 ديسمبر 2024.