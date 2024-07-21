كشفت تقارير إعلامية أن والد لامين يامال، منير النصراوي، حدد ناديين يمكن لنجله الانتقال إلى أحدهما حال فشل تعديل عقده مع نادي برشلونة.

عقد لامين يامال مع النادي الكتالوني ينتهي عام 2026، وهناك التزام بتمديده تلقائياً حتى عام 2028 لدى بلوغه 18 عاماً، كما أن الشرط الجزائي في العقد يبلغ مليار يورو.

وذكرت صحيفة "سبورت" في تقرير لها مؤخرا أن خورخي مينديز، وكيل أعمال لامين يامال، طالب النادي بضرورة تحسين راتب اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن وكيل اللاعب تلقى ضمانات من خوان لابورتا، رئيس النادي، بتحقيق هذا الأمر.

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ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول 365"، فإن والد لامين يامال حدد ناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، ليكونا أبرز الوجهات المحتملة للاعب الشاب حال مغادرته برشلونة، ولم يحصل على عقد أفضل كما تم وعده.

وكانت تقارير سابقة ذكرت بأن نادي برشلونة رفض عرضا خياليا من باريس سان جيرمان بقيمة 250 مليون يورو، لضم لامين يامال.

وأصبح يامال أحد النجوم الأساسيين في تشكيلة البارسا، في عهد تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق، ولعب 50 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10، في مختلف المسابقات موسم 2023-2024.

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كما خطف لامين يامال، الأنظار في "يورو 2024"، ولعب دورا في تتويج منتخب إسبانيا باللقب، كما توج بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وكان برشلونة قد أعلن مؤخرًا، عن ارتداء يامال القميص رقم 19، ليسير على خطى أساطير الفريق الكتالوني، مثل؛ باتريك كلويفرت، وليونيل ميسي، وسيرجيو أغويرو.