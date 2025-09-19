غيابات الهلال أمام الأهلي في الكلاسيكو السعودي

يحل الهلال ضيفاً مساء اليوم الجمعة على منافسه الأهلي في الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

مواجهة الهلال ضد الأهلي ستكون تحت محط أنظار جماهير الفريقين في كلاسيكو مرتقب يحظى بمتابعة كبيرة.

ويملك الهلال 4 نقاط بعد فوزه على الرياض وتعادله مع القادسية وهو نفس رصيد الأهلي الذي فاز على نيوم وتعادل مع الاتفاق.

غيابات الهلال

الهلال يعاني 3 غيابات مؤثرة في صفوفه أمام الأهلي على رأسها الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو الذي تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة ضد الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وغادر كانسيلو بعد مرور 40 دقيقة لصالح زميله حمد اليامي متأثراً بإصابة أبعدته عن مباراة الأهلي.

واستبعد المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني للهلال الثنائي عبد الله رديف وعبد الكريم دارسي من هذه المواجهة.

وكان عبد الكريم دارسي الجناح الأيسر قد انضم إلى الهلال عقب نهاية عقده مع فريقه السابق الأهلي.

ويعول الهلال على كوكبة من النجوم وعلى رأسهم الأوروغوياني داروين نونيز والبرتغالي روبن نيفيز والقائد سالم الدوسري والحارس المغربي ياسين بونو.