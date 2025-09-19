إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي اعتقل خلية كانت تصنع صواريخ في رام الله بالضفة الغربية

logo
رياضة

غيابات الهلال أمام الأهلي في الكلاسيكو السعودي

غيابات الهلال أمام الأهلي في الكلاسيكو السعودي
فريق الهلال السعوديالمصدر: الموقع الرسمي لنادي الهلال
إرم نيوز
إرم نيوز

يحل  الهلال ضيفاً مساء اليوم الجمعة على منافسه الأهلي في الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

مواجهة الهلال ضد الأهلي ستكون تحت محط أنظار جماهير الفريقين في كلاسيكو مرتقب يحظى بمتابعة كبيرة.

أخبار ذات علاقة

مباراة سابقة بين الأهلي والهلال في الدوري السعودي

الموعد والقنوات الناقلة ومعلقا مباراة الأهلي والهلال في الكلاسيكو السعودي

ويملك الهلال 4 نقاط بعد فوزه على الرياض وتعادله مع القادسية وهو نفس رصيد الأهلي الذي فاز على نيوم وتعادل مع الاتفاق.

غيابات الهلال

الهلال يعاني 3 غيابات مؤثرة في صفوفه أمام الأهلي على رأسها الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو الذي تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة ضد الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

أخبار ذات علاقة

الحكم التشيلي خوليو باسكونان

من هو حكم كلاسيكو الهلال والأهلي في الدوري السعودي؟

 وغادر كانسيلو بعد مرور 40 دقيقة لصالح زميله حمد اليامي متأثراً بإصابة أبعدته عن مباراة الأهلي.

واستبعد المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني للهلال الثنائي عبد الله رديف وعبد الكريم دارسي من هذه المواجهة.

وكان عبد الكريم دارسي الجناح الأيسر قد انضم إلى الهلال عقب نهاية عقده مع فريقه السابق الأهلي.

أخبار ذات علاقة

مباراة سابقة بين الأهلي والهلال

4 معارك نارية تشعل كلاسيكو الأهلي والهلال في الدوري السعودي

  ويعول الهلال على كوكبة من النجوم وعلى رأسهم الأوروغوياني داروين نونيز والبرتغالي روبن نيفيز والقائد سالم الدوسري والحارس المغربي ياسين بونو.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC