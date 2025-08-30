الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب ومدغشقر في نهائي أمم أفريقيا للمحليين

يتأهب المنتخب المغربي لمواجهة نظيره مدغشقر، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين.

ووصل المغرب إلى هذه المرحلة بعد تغلبه على منتخب السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 في نصف النهائي.

بينما فرضت مدغشقر نفسها في المباراة النهائية بعد فوزها على السودان بهدف دون رد.

يسعى المنتخب المغربي، الذي حصد اللقب في نسختي 2018 و2020، إلى تحقيق لقبه الثالث في البطولة.

فيما يخوض منتخب مدغشقر أول نهائي قاري في تاريخه.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة النهائية اليوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري.

وستنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة مساءً (18:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والتي توافق السابعة مساء (19:00) بتوقيت أبوظبي.

وسيتم نقل لقاء النهائي عبر شاشة قناة beIN Sports HD 6.