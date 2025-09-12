النصر السعودي يكافئ نواف العقيدي

أقدمت إدارة نادي النصر السعودي على خطوة مهمة بشأن حارس المرمى نواف العقيدي.

ويعتزم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس استمرار الاعتماد على العقيدي أساسياً في حماية عرين النصر في ظل الأخطاء التي ارتكبها الحارس البرازيلي ماثيوس بينتو.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن شركة كرة القدم بنادي النصر منحت نواف العقيدي عقداً جديداً يمتد حتى صيف 2027 مع زيادة راتبه السنوي.

وأشارت إلى أن البرتغالي جوزيه سيميدو الرئيس التنفيذي ومواطنه سيماو كوتينيو المدير الرياضي وراء فكرة رفع قيمة راتب العقيدي لمكافأته على أدائه المميز وتحفيزه للحفاظ على مستواه.

وزادت رغبة الإدارة في إنجاز هذا الملف تقاضي العقيدي راتباً سنوياً ضعيفاً يبلغ 3 ملايين ريال سعودي وهو ما جعل الإدارة ترفع راتبه ليتساوى مع زملائه المحليين في صفوف الفريق.

ولعب العقيدي أساسياً في مباراة النصر ضد التعاون بالجولة الأولى من عمر الدوري السعودي، وحافظ على نظافة شباكه في المباراة التي انتهت بفوز النصر بنتيجة 5-0.

وشارك الحارس السعودي مع النصر خلال 42 مباراة، وخرج بشباك نظيفة في 13 لقاء.

ولعب العقيدي معاراً في الفترة بين يناير إلى يونيو الماضيين مع فريق الفتح السعودي وتألق بشكل لافت.