غوارديولا يركل برناردو سيلفا بعد استبداله (فيديو)

ورغم أن سيلفا أحد العناصر المهمة في تشكيلة مانشستر سيتي، إلا أن هناك شكوكًا حول بقاء اللاعب، حيث يرتبط بالانتقال إلى برشلونة وباريس سان جيرمان، والهلال والنصر السعوديين.

وقالت صحيفة "سبورت" إن تشافي مدرب برشلونة يفضل التعاقد مع برناردو سيلفا على مواطنه جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد.