غوارديولا يركل برناردو سيلفا بعد استبداله (فيديو)
مازح المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا بركله بعد استبداله في مباراة ودية.
وشارك برناردو سيلفا أساسيًّا في مباراة مانشستر سيتي، بطل الثلاثية الموسم الماضي، أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني، على الملعب الأولمبي الوطني في العاصمة طوكيو.
وقرر غوارديولا إخراج برناردو سيلفا وخلال خروج اللاعب إلى دكة البدلاء مازحه غوارديولا بركله.
ورغم أن سيلفا أحد العناصر المهمة في تشكيلة مانشستر سيتي، إلا أن هناك شكوكًا حول بقاء اللاعب، حيث يرتبط بالانتقال إلى برشلونة وباريس سان جيرمان، والهلال والنصر السعوديين.
وقالت صحيفة "سبورت" إن تشافي مدرب برشلونة يفضل التعاقد مع برناردو سيلفا على مواطنه جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد.
فوز مثير
واستهل مانشستر سيتي، مبارياته الودية، بالفوز على يوكوهاما إف مارينوس 5/3.
وتقدم الفريق الياباني بهدفين سجلهما أندرسون لوبيز وكين ماتسوبارا في الدقيقتين 27 و37، ورد مانشستر سيتي بهدفين سجلهما جون ستونز وجوليان ألفاريز في الدقيقتين 40 و43.
وسجل إيرلينغ هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 52، وسجل رودريغو الهدف الرابع لبطل الثلاثية في الدقيقة 72.
وسجل كينتا إينوي ثالث أهداف يوكوهاما إف مارينوس في الدقيقة 86، ثم عاد هالاند وسجل الهدف الشخصي الثاني والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 90.
ومن المقرر أن يلعب بايرن ميونخ وديًّا مع مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد قبل أن يفتتح الموسم بمواجهة آرسنال في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية 6 أغسطس، وسيلعب مع بيرنلي في أول جولات الدوري الإنجليزي يوم 11 أغسطس، قبل مواجهة إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي يوم 16 أغسطس.