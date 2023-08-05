تقرير: باريس سان جيرمان ينتظر عرضا من ريال مدريد لضم مبابي بعد 15 أغسطس

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن آخر تطورات أزمة كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن اللاعب لا يزال حلمه الانضمام لريال مدريد.

واستبعد النادي الباريسي، مبابي، من قائمة الفريق لخوض الجولة الإعدادية للموسم الجديد في اليابان، بعد رفضه تفعيل خيار التمديد في عقده مع النادي.

ودخل مبابي في الموسم الأخير في عقده مع سان جيرمان، بعد رفضه تمديد العقد حتى 2025، وهو الأمر الذي يرفضه النادي الفرنسي.