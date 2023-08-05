تقرير: باريس سان جيرمان ينتظر عرضا من ريال مدريد لضم مبابي بعد 15 أغسطس
كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن آخر تطورات أزمة كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن اللاعب لا يزال حلمه الانضمام لريال مدريد.
واستبعد النادي الباريسي، مبابي، من قائمة الفريق لخوض الجولة الإعدادية للموسم الجديد في اليابان، بعد رفضه تفعيل خيار التمديد في عقده مع النادي.
ودخل مبابي في الموسم الأخير في عقده مع سان جيرمان، بعد رفضه تمديد العقد حتى 2025، وهو الأمر الذي يرفضه النادي الفرنسي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، إن "مبابي سيواصل التدريب مع اللاعبين (غير المرغوب فيهم)، حتى بعد عودة الفريق الرئيسي إلى التدريبات من اليابان، يوم الإثنين، ولن ينضم مرة أخرى إلى الفريق الأول".
وأضاف التقرير: "تبدو العلاقة بين الطرفين منقطعة، كما أن ناصر الخليفي، رئيس النادي، قال لعدة أشخاص في الأيام الماضية إنه لن يعيد مبابي إلى التشكيلة الأساسية".
وأشارت الصحيفة: "داخل مقر تدريبات باريس سان جيرمان، يرون تعامل مبابي مع الجميع طبيعي وبابتسامة واسعة، لكن داخلياً الأمور ليست على ما يرام".
وأوضحت: "من المتوقع أن يقدم ريال مدريد عرضه الرسمي من أجل ضم كيليان مبابي بعد 15 أغسطس، وإذا كان العرض يلبي توقعات باريس سان جيرمان فسيتم حل العملية على الفور، لأن حُلم مبابي هو اللعب مع الميرنغي ولم يتغيّر شيء".
صورة رودريغو
وكان رودريغو، لاعب ريال مدريد، أثار جدلا بنشره صورة عبر إنستغرام، برفقة مبابي، حيث ظهر يشير بيديه صوب اللاعب الفرنسي، وكتب عليها أول حرفين من اسم نجم باريس، كما وضع رمز النيران؛ ما أثار الشكوك بشأن اقتراب اللاعب من الفريق الملكي.