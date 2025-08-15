مهاجم الزمالك يصدم جون إدوارد

دخل جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، في صدام مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأبيض.

وتواجد الجزيري في قائمة الزمالك للموسم الجديد رغم الأنباء التي أفادت حول رغبة النادي في الاستغناء عن خدماته.

وشهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة بشأن مستقبل الجزيري مع القلعة البيضاء في ظل رغبة جون إدوارد في رحيل اللاعب التونسي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن هناك اتجاها لعقد جلسة مع اللاعب لفسخ عقده بالتراضي خلال الساعات القادمة.

وأوضح المصدر أن اللاعب لا يمانع الرحيل، ولكنه يطالب بالحصول على جميع مستحقاته الماليةأ رافضًا أي تنازل عن أمواله لدى النادي بجانب رفضه أي حلول ودية مع الإدارة.

ويرتبط الجزيري صاحب الـ 32 عاماً بعقد مع الزمالك يمتد حتى صيف 2027 بعد انضمامه قادماً من المقاولون العرب في يناير 2021 على سبيل الإعارة قبل شراء عقده في سبتمبر من نفس العام.

ولعب الجزيري 164 مباراة بقميص الزمالك، وسجل 44 هدفاً وقدم 19 تمريرة حاسمة.

وتعاقد الزمالك مؤخراً مع 3 مهاجمين جدد هم عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو والفلسطيني عدي الدباغ مهاجم شارلروا البلجيكي.