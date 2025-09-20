حذَف اسم الهلال.. رد فعل مثير من كانسيلو بعد رفع اسمه لصالح ليوناردو (صورة)

تلقى اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو صدمة قوية من جانب إدارة نادي الهلال السعودي، بعد خطوة رسمية في الساعات القليلة الماضية برفع اسمه من القائمة المحلية لصالح زميله البرازيلي ماركوس ليوناردو.
واتخذ الهلال هذه الخطوة لإدراج ليوناردو كلاعب في قائمته المحلية، كخيار هجومي للمدرب الإيطالي سيموني إنزاغي على حساب جواو كانسيلو الظهير الأيمن الذي تم قيده في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة فقط.
وانضم كانسيلو، صاحب الـ31، عاماً إلى صفوف الهلال في شهر أغسطس 2024 مقابل 25 مليون يورو، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.
ولعب كانسيلو من قبل مع أندية بنفيكا البرتغالي، وفالنسيا الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وبرشلونة الإسباني.
وخاض اللاعب البرتغالي الموهوب 42 مباراة مع الهلال، سجل خلالها هدفين، وقدم 12 تمريرة حاسمة.
كانسيلو كان له رد فعل مثير بعد قرار الهلال المفاجئ، تمثل في حذف اسم النادي من حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير هذه الخطوة إلى احتمالية رحيل اللاعب البرتغالي عن صفوف الفريق الأزرق في الفترة القادمة.