الجمهور فاز برحيله.. تعليق ناري على صفقة النصر السعودي (فيديو)

أدلى الإعلامي الرياضي هاني البشر بتصريحات نارية حول اقتراب نادي النصر السعودي من التعاقد مع المهاجم هارون كمارا، قادمًا من نادي الشباب، ليصبح سابع صفقات "العالمي" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير صحفية أن النصر توصل لاتفاق مع الشباب لضم كمارا بعقد يمتد لثلاثة مواسم، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة. وأشارت التقارير إلى أن اللاعب شارك بالفعل في تدريبات النصر يوم الجمعة، في خطوة تمهيدية قبل الإعلان الرسمي، على غرار ما حدث مع صفقتي الفرنسي كينغسلي كومان والبرتغالي جواو فيليكس.

ويأتي ضم كمارا بناءً على رغبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي أبدى إعجابه بقدراته منذ أيامه مع نادي الاتحاد. وبهذه الصفقة، يكون النصر قد أتمّ ضم سبعة لاعبين في الميركاتو الصيفي، هم: إينيغو مارتينيز، جواو فيليكس، كينغسلي كومان، نادر الشراري، عبدالملك الجابر، سعد الناصر، وأخيرًا هارون كمارا، ضمن سعي الفريق لتعزيز تشكيلته والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في موسم 2025-2026.

وقال هاني البشر في تصريحات تلفزيونية: "في الموسم الماضي تابعت أكثر من مباراة للشباب وشاهدت كمارا يهدر العديد من الفرص السهلة، إمكانياته ممتازة، ولكن هذه الإهدارات كانت غريبة بعض الشيء".

وأضاف: "أعتقد أن أكبر المستفيدين من انتقاله إلى النصر هو جمهور الشباب".

وكان كمارا، البالغ من العمر 27 عامًا، قد انضم إلى الشباب في صفقة انتقال حر صيف 2024، ويمتد عقده مع النادي حتى صيف 2026. وخاض مع الفريق 35 مباراة في مختلف البطولات المحلية، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3، مما جعله أحد أبرز المهاجمين المحليين في الدوري.

واستهل النصر مشواره في دوري روشن للمحترفين بانطلاقة قوية، بعدما اكتسح التعاون 5-0 في الجولة الافتتاحية، ويستعد لمواجهة الخلود في الجولة الثانية، يوم 14 سبتمبر الجاري، على ملعب "الأول بارك".