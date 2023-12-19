الأهلي يعتذر رسميا عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة

أعلن النادي الأهلي، رسميا، إرساله خطابًا إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة للموسم الحالي.

وقال الأهلي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن النادي شرح في خطابه الأسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار، وجاء في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات".

وأضاف: "الفريق بدأ مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية، ثم الدوري الأفريقي لكرة القدم، الذي شهد لقاءات متلاحقة كل 72 ساعة داخل وخارج البلاد، تلته بطولة الدوري المحلي، بالتزامن مع المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ثم التوجه إلى السعودية لتمثيل القارة الأفريقية في كأس العالم للأندية التي تجري فعالياتها الآن، وعقب الانتهاء منها يوم الجمعة المقبل يتوجه الفريق مباشرة إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري بنظامها الجديد لأول مرة".