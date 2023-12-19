الأهلي يعتذر رسميا عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة
أعلن النادي الأهلي، رسميا، إرساله خطابًا إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة للموسم الحالي.
وقال الأهلي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن النادي شرح في خطابه الأسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار، وجاء في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات".
وأضاف: "الفريق بدأ مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية، ثم الدوري الأفريقي لكرة القدم، الذي شهد لقاءات متلاحقة كل 72 ساعة داخل وخارج البلاد، تلته بطولة الدوري المحلي، بالتزامن مع المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ثم التوجه إلى السعودية لتمثيل القارة الأفريقية في كأس العالم للأندية التي تجري فعالياتها الآن، وعقب الانتهاء منها يوم الجمعة المقبل يتوجه الفريق مباشرة إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري بنظامها الجديد لأول مرة".
وتابع البيان: "كل هذا التلاحم أصاب غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني، فضلًا عن الإصابات التي ضربت العديد من العناصر، ومع كل هذا فقد سعى النادي للاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في كأس الرابطة، لكن حتى هذا الأمر تعذر بسبب ارتباطهم بالمشاركة في المسابقات العمرية المختلفة، وإصابة العديد منهم خلال الفترة الماضية".
واختتم البيان: "كل ما سبق الإشارة إليه كان وراء قرار النادي بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة في الموسم الحالي".
وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قد أعلنت إقامة مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس الرابطة في الفترة من 2 يناير إلى 11 فبراير 2024، دون اللاعبين الدوليين، خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.
وفاز فيوتشر بلقب النسخة الأولى من البطولة على حساب غزل المحلة، قبل أن يحصد سيراميكا اللقب الثانى على حساب المصري البورسعيدي.