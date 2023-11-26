قمة سلبية بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي
فرض الشباب التعادل السلبي على مضيفه الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.
وكان الأهلي الفريق الأخطر خلال أغلب فترات المباراة، خاصة في الشوط الأول لكنه لم يتمكن من استغلال الفرص التي سنحت له ليتسع الفارق الذي يفصله عن الصدارة.
وكان رياض محرز وفراس البريكان مصدر خطورة مستمرة على مرمى الشباب منذ البداية عندما سدد اللاعب السعودي كرة قوية من الجانب الأيسر تصدى لها الحارس في الدقيقة الخامسة، قبل دقيقة واحدة من تسديدة الجزائري علت العارضة.
وأهدر محرز مزيدا من الفرص فيما أطلق جابرييل فيجا تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تبادل التمريرات مع البريكان، لكن محاولته لم تفلح في هز الشباك.
وفي واحدة من اللقطات الخطيرة القليلة للشباب في الشوط الأول، تصدى إدوار مندي لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بعدما منع يانيك كاراسكو من التسجيل من تسديدة قوية في بداية الشوط.
ولم تختلف الأمور كثيرا بعد الاستراحة، إذ استمرت محاولات الأهلي، وإن قلت وتيرتها وخطورتها مع بعض الهجمات الخطيرة من جانب الشباب.
بهذه النتيجة يصل الأهلي للنقطة 27 من 14 مباراة بعد التعادل الثاني على التوالي في المركز الثالث بفارق 11 نقطة خلف الهلال المتصدر.
بينما يحتل الشباب المركز 11 برصيد 16 نقطة.