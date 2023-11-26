قمة سلبية بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي

وكان الأهلي الفريق الأخطر خلال أغلب فترات المباراة، خاصة في الشوط الأول لكنه لم يتمكن من استغلال الفرص التي سنحت له ليتسع الفارق الذي يفصله عن الصدارة.

وكان رياض محرز وفراس البريكان مصدر خطورة مستمرة على مرمى الشباب منذ البداية عندما سدد اللاعب السعودي كرة قوية من الجانب الأيسر تصدى لها الحارس في الدقيقة الخامسة، قبل دقيقة واحدة من تسديدة الجزائري علت العارضة.

وأهدر محرز مزيدا من الفرص فيما أطلق جابرييل فيجا تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تبادل التمريرات مع البريكان، لكن محاولته لم تفلح في هز الشباك.