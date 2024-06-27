مدرب العراق: ما يحدث في يورو 2024 يحفزنا للتأهل للمونديال
علق الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، على قرعة الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وأوقعت القرعة منتخب العراق بجانب منتخبات الأردن، والكويت، وعمان، وكوريا الجنوبية، وفلسطين في المجموعة الثانية للدور الحاسم.
ويصعد متصدر ووصيف المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، كما يلعب المنتخبان اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع ضمن الدور الرابع للتصفيات.
وقال كاساس في تصريحات للقناة الرابعة الرياضية: " في كرة القدم لا يوجد شيء سهل، ويمكن لأي منافس أن يهزمك، وكذلك هي الحال في مجموعة العراق بتصفيات المونديال".
وأضاف:" كافحنا لتخطي المنتخب السعودي في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" ونسعى لمواصلة العمل الجاد للتأهل للمونديال".
وأتم قائلًا:" في كرة القدم تتقارب المستويات كل يوم، وخير دليل ما يحدث في كأس أمم أوروبا حاليًا؛ وهو ما يحفزنا لبلوغ المونديال".
ويسعى منتخب العراق لبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته في نسخة 1986.
وتأهل منتخب العراق بشكل رسمي إلى نهائيات كأس آسيا 2027 بعد صعوده للدور الحاسم للتصفيات المونديالية.