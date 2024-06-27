مدرب العراق: ما يحدث في يورو 2024 يحفزنا للتأهل للمونديال

وقال كاساس في تصريحات للقناة الرابعة الرياضية: " في كرة القدم لا يوجد شيء سهل، ويمكن لأي منافس أن يهزمك، وكذلك هي الحال في مجموعة العراق بتصفيات المونديال".

وأضاف:" كافحنا لتخطي المنتخب السعودي في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" ونسعى لمواصلة العمل الجاد للتأهل للمونديال".

وأتم قائلًا:" في كرة القدم تتقارب المستويات كل يوم، وخير دليل ما يحدث في كأس أمم أوروبا حاليًا؛ وهو ما يحفزنا لبلوغ المونديال".