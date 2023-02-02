هل هدف برشلونة الأول في مرمى بيتيس "غير قانوني"؟
أثار الهدف الأول لبرشلونة على ريال بيتيس، أمس الأربعاء، في الجولة الـ17 (مؤجلة) الكثير من الجدل.
ويعتقد العديد من المشجعين أن الركلة الحرة التي نفذها جافي وفرينكي دي يونغ كانت على بعد أمتار قليلة من المكان الذي تم ارتكاب المخالة فيه.
واحتج ريال بيتيس بعد المباراة على هدف برشلونة الأول بسبب خطأ سابق محتمل وعدم تنفيذ الركلة الحرة في المكان الصحيح.
وشرح الصحفي مارسال لورينتي على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وعرض صورتين توضحان أن تنفيذ الضربة الحرة كان قانونيا.
ويحدد الصحفي بدائرة حمراء المكان المحدد الذي تم فيه ارتكاب المخالفة على جافي ثم يضع دائرة حمراء على مكان تنفيذ الضربة الحر ة، ويوجد اختلال نحو متر واحد بين مكان ارتكاب المخالفة ومكان التنفيذ.
في تقرير المباراة أوضح حكم المباراة ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا أن طرد ويليام كارفاليو لاعب ريال بيتيس كان لأنه بمجرد انتهاء المباراة وعلى أرض الملعب خاطبه بالعبارات التالية: "عار عار، سيئ للغاية!".
وسجل هدفي برشلونة رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 65 و80، في حين جاء هدف ريال بيتيس بتوقيع جوليس كوندي لاعب برشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85.
ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 50 نقطة في صدارة الليغا، مقابل 31 نقطة لريال بيتيس في المركز السادس.