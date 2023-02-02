هل هدف برشلونة الأول في مرمى بيتيس "غير قانوني"؟

أثار الهدف الأول لبرشلونة على ريال بيتيس، أمس الأربعاء، في الجولة الـ17 (مؤجلة) الكثير من الجدل.

ويعتقد العديد من المشجعين أن الركلة الحرة التي نفذها جافي وفرينكي دي يونغ كانت على بعد أمتار قليلة من المكان الذي تم ارتكاب المخالة فيه.

واحتج ريال بيتيس بعد المباراة على هدف برشلونة الأول بسبب خطأ سابق محتمل وعدم تنفيذ الركلة الحرة في المكان الصحيح.