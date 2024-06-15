رد فعل مودريتش بعد انهيار كرواتيا بثلاثية (صورة)

وظهرت علامات الحسرة على قائد المنتخب الكرواتي بعدما استقبل فريقه ثلاثية في الشوط الأول.

ووضع مودريتش يديه على وجهه حزناً على النتيجة السيئة والتأخر بثلاثة أهداف على يد إسبانيا.

ويشارك مودريتش في صفوف منتخب كرواتيا بعدما رفض الاعتزال الدولي عقب بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر.