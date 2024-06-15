رد فعل مودريتش بعد انهيار كرواتيا بثلاثية (صورة)
أبدى لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، ردة فعل بعد تأخر منتخب بلاده كرواتيا أمام إسبانيا بثلاثية دون رد في الشوط الأول من عمر اللقاء المقام اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
وتقدم منتخب إسبانيا بثلاثة أهداف في الشوط الأول حملت توقيع ألفارو موراتا وفابيان رويز وداني كارفخال.
وانتهى اللقاء بفوز منتخب إسبانيا بثلاثية دون رد على حساب كرواتيا.
وظهرت علامات الحسرة على قائد المنتخب الكرواتي بعدما استقبل فريقه ثلاثية في الشوط الأول.
ووضع مودريتش يديه على وجهه حزناً على النتيجة السيئة والتأخر بثلاثة أهداف على يد إسبانيا.
ويشارك مودريتش في صفوف منتخب كرواتيا بعدما رفض الاعتزال الدولي عقب بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر.