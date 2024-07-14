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رياضة

موعد إعلان رحيل ماكسيمين عن الأهلي السعودي

موعد إعلان رحيل ماكسيمين عن الأهلي السعودي
ماكسيمين في تدريبات الأهلي السعوديالمصدر: حساب الأهلي السعودي على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 9:01 ص

كشفت تقارير صحفية عن الموعد الأقرب لإعلان فنربخشة التركي التعاقد رسميًا مع الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين من صفوف الأهلي السعودي.

وكانت تقارير أكدت وصول نادي فنربخشة إلى اتفاق مع مسؤولي "الراقي"، يتضمن انتقال آلان سانت ماكسيمين إلى الفريق التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة.

ووفقا لما ذكره الإعلامي إرتان سوذجان، فإن فنربخشة سيعلن عن صفقة ماكسيمين خلال الأسبوع المُقبل، علمًا بأن الناديين توصلا لاتفاق على حسم الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

 

 

وذكرت تقارير سابقة، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق التركي، قد تحدث مع ماكسيمين وأبدى اللاعب تحمسه إلى فكرة التدرب تحت قيادته بالموسم القادم رفقة فنربخشة.

 

 

ويمتد عقد ماكسيمين مع الأهلي حتى صيف 2026، وانضم اللاعب إلى صفوف الفريق السعودي مطلع الموسم المنقضي، وشارك في 31 مباراة، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وصناعة 10.

التقارير السعودية كانت أكدت رغبة المدرب ماتياس يايسله عدم استمرار ماكسيمين في الأهلي الموسم المقبل واستبداله بجناح أفضل، وقد مُنح اللاعب الإذن للتفاوض مع النادي التركي.

وتولى البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لنادي فنربخشة التركي مطلع شهر يونيو الماضي، ويسعى لتحقيق لقب الدوري المحلي بعد الإخفاق الموسم المنقضي في تحقيقه بعد أن حل ثانيًا بفارق 3 نقاط عن غلطة سراي.

الدوري السعودي

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