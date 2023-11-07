شجار حاد بين كريم بنزيما ونونو سانتو بعد خسارة الاتحاد أمام القوة الجوية
كشفت موقع "ريليفو" الإسباني عن نشوب شجار حادٍ بين الفرنسي كريم بنزيما ومدرب نادي الاتحاد السعودي، البرتغالي نونو سانتو، عقب مباراة الفريق أمام القوة الجوية العراقي، في دوري أبطال آسيا.
وقالت الصحيفة، في تقرر لها، اليوم الثلاثاء: "وقع شجار قوي بين كريم بنزيما ونونو سانتو في غرفة ملابس الاتحاد بعد مباراة القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا".
وأضاف التقرير: "انفعل سانتو على بنزيما، وتبادلا الصراخ على بعضهما أمام الجميع بعبارات مهينة تجاوزت الحدود".
وأوضح التقرير: "نونو سانتو يرى أن بنزيما غير منسجم مع المجموعة وبعيدًا عنهم، بينما يرى كريم أن أسلوب لعبه لا يتناسب مع ما يريده المدرب، حيث بدا أن اللاعب السابق لريال مدريد لا يتقبل سلطة مدربه البرتغالي، ويبدو أن العلاقة بينهما وصلت إلى نقطة اللاعودة".
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد يبحث بالفعل عن طريقة لإقالة سانتو، ويستهدف التعاقد مع مدرب فرنسي لإرضاء لاعب مدريد السابق ونغولو كانتي.
وذكرت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الاتحاد يقترب من إقالة نونو سانتو، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة النادي.
ويأتي ذلك بسبب تراجع نتائج الفريق على كافة المستويات خلال الموسم الجاري.
وتلقى الاتحاد أول هزيمة قارية له هذا الموسم أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون ردٍ، في مجموعات دوري أبطال آسيا.
وتوقف رصيد الفريق السعودي عند النقطة 9 في صدارة المجموعة بعد مرور 4 جولات.