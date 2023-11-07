شجار حاد بين كريم بنزيما ونونو سانتو بعد خسارة الاتحاد أمام القوة الجوية

كشفت موقع "ريليفو" الإسباني عن نشوب شجار حادٍ بين الفرنسي كريم بنزيما ومدرب نادي الاتحاد السعودي، البرتغالي نونو سانتو، عقب مباراة الفريق أمام القوة الجوية العراقي، في دوري أبطال آسيا.

وقالت الصحيفة، في تقرر لها، اليوم الثلاثاء: "وقع شجار قوي بين كريم بنزيما ونونو سانتو في غرفة ملابس الاتحاد بعد مباراة القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا".

وأضاف التقرير: "انفعل سانتو على بنزيما، وتبادلا الصراخ على بعضهما أمام الجميع بعبارات مهينة تجاوزت الحدود".