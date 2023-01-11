مانشستر يونايتد ونيوكاسل يتأهلان إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
تأهل مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الثلاثاء بفوز الأول على تشارلتون من الدرجة الثالثة 3-0، والثاني على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في ربع النهائي.
أراد نيوكاسل صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي ودّع كأس إنجلترا يوم السبت الماضي أمام ناد من الدرجة الثالثة هو شيفيلد وينزداي (2-1)، الثأر لمشجعيه.
وعلى ملعب سانت جيمس بارك، سيطر الـ"ماغبيز" على ليستر منذ بداية المباراة، وكانت له فرص عدة في أول 25 دقيقة. لكن رغم ذلك، انتظر نيوكاسل حتى الدقيقة 60 في الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عن طريق دان بيرن، قبل أن يضيف الثاني بهدف البرازيلي جولنتون (72).
مانشستر يونايتد يكتسح تشارلتون
وفي المباراة الأخرى فاز مانشستر يونايتد تشارلتون من الدرجة الثالثة 3-0.
هز ماركوس راشفورد الشباك للمباراة السادسة على التوالي بجميع المسابقات بتسجيل ثنائية متأخرة ليساعد مانشستر يونايتد في الفوز 3-صفر على تشارلتون أثليتيك، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، ليبلغ الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وكان يونايتد، الذي أجرى تغييرات عديدة على تشكيلته، الطرف الأفضل منذ البداية واستحق التقدم في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة من المهاجم البرازيلي أنتوني.
وسدد مواطنه فريد ركلة حرة متقنة لكن الكرة ارتدت من القائم.
وحسم راشفورد الانتصار الثامن على التوالي ليونايتد على أرضه بجميع المسابقات بعد نزوله بديلا ليسجل هدفين متأخرينويلعب يوم الأربعاء ضمن ربع النهائي أيضاً ولفرهامبتون مع نوتنغهام فورست، فيما يستقبل ساوثهامبتون نادي مانشستر سيتي.