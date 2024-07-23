يستعد نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للدخول في مفاوضات لضم صانع ألعاب وقائد منتخب كولومبيا خاميس رودريغيز في صفقة انتقال حر بحسب ما أوردته تقارير إخبارية قريبة من النادي الأمريكي.

وقالت التقارير إن خاميس رودريغيز الذي أعاد اكتشاف نفسه في كوبا أمريكا 2024 الأخير، وقاد كولومبيا بأداء متوهج لتبلغ النهائي قبل الخسارة أمام الأرجنتين في الأشواط الإضافية (1 ـ0) قد يكون الصفقة الأبرز لإنتر ميامي في موسم الانتقالات الصيفية.

وذكرت التقارير ذاتها، أن ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي نصح مسؤولي ناديه بضم النجم السابق لريال مدريد باعتبار أنه لاعب حر في الوقت الحالي وذلك بعد أن فسخ عقده رسميًا مع نادي ساوباولو البرازيلي أمس الاثنين.

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وذكرت المصادر أن ميسي الذي واجه نجم كولومبيا في الدوري الإسباني عندما كان الأول مع برشلونة ورودريغيز مع ريال مدريد، قد يكون همزة الوصل في مساعي إنتر ميامي للتعاقد مع النجم السابق للريال وبايرن ميونخ.

وتألق رودريغيز (33 عامًا) بشكل لافت مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2024 وحصل على جائزة أفضل لاعب في المسابقة إذ تمكن من تسجيل هدف واحد وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وانتقل رودريغيز إلى ريال مدريد الإسباني في صائفة 2014 بعد التألق مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل في العام ذاته، ولعب مع الفريق الملكي حتى موسم 2019 ـ 2020 فيما انتقل على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ الألماني في 2017.

ولعب رودريغيز مع إيفرتون الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني والريان القطري قبل أن يلعب موسم 2023 ـ 2024 في صفوف ساو باولو البرازيلي.