صحف رياضية: فياريال المنطلق يقيس ريال مدريد.. من أجل كأس الملك.. وتغيير الحرس القديم

ركزت الصحيفة على مباراة فياريال وريال مدريد في كأس الملك وكتبت: "يا له من مشروب، فياريال المنطلق يقيس ريال مدريد المتراجع منذ بداية 2023".

الصحيفة اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد وإقصاء حامل اللقب ريال بيتيس ومباراة سبتة وبرشلونة في كأس الملك وكتبت: "تشافي يخطر سبتة في قمة نشوة الفرح".

كما اهتمت بإقصاء رافائيل نادال من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: "نادال يخسر لكنه سيعود".