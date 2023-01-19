من مباراة ريال مدريد وفياريال
من مباراة ريال مدريد وفياريال
رياضة

صحف رياضية: فياريال المنطلق يقيس ريال مدريد.. من أجل كأس الملك.. وتغيير الحرس القديم

الصحف تركز على مباراتي ريال مدريد أمام سبتة وفياريال في كأس ملك إسبانيا.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: فياريال المنطلق يقيس ريال مدريد

ركزت الصحيفة على مباراة فياريال وريال مدريد في كأس الملك وكتبت: "يا له من مشروب، فياريال المنطلق يقيس ريال مدريد المتراجع منذ بداية 2023".

الصحيفة اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد وإقصاء حامل اللقب ريال بيتيس ومباراة سبتة وبرشلونة في كأس الملك وكتبت: "تشافي يخطر سبتة في قمة نشوة الفرح".

كما اهتمت بإقصاء رافائيل نادال من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: "نادال يخسر لكنه سيعود".

سبورت: والآن من أجل كأس الملك

ركزت الصحيفة على رحيل ممفيس ديباي من برشلونة نحو أتلتيكو مدريد وكتبت: "ممفيس ديباي يرحل".

الصحيفة اهتمت بمباراة سبتة وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا وكتبت: "والآن من أجل كأس الملك".

كما اهتمت بإقصاء رافائيل نادال من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: "رافائيل نادال يسقط ويعود للإصابات".

موندو ديبورتيفو: نهائي جديد لفريق أنشيلوتي

ركزت الصحيفة على انتقال الهولندي ممفيس ديباي من برشلونة لأتلتيكو مدريد وكتبت: "ممفيس ديباي نحو أتلتيكو مدريد".

الصحيفة اهتمت بمباريات سبتة – برشلونة، وفياريال – ريال مدريد في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا وكتبت: "تأكيد الحماس التام"، و"نهائي جديد لفريق أنشيلوتي".

كما اهتمت الصحيفة بإقصاء رافائيل نادال من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: "نادال يسقط في الدور الثاني".

أس: تغيير الحرس القديم

ركزت الصحيفة على مباراة فياريال وريال مدريد في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا وكتبت: "تغيير الحرس القديم".

الصحيفة اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد على حساب ليفانتي 2-0 لربع النهائي ومباراة سبتة وبرشلونة وكتبت: "إلى ربع النهائي ومعه ممفيس ديباي" و"تشافي يريد أكثر: كأس الملك والتعاقد مع غوانزالو غويديس".

كما اهتمت بإقصاء رافائيل نادال من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: "الإصابة تسقط نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس".

ذا صن: لا تلوموني

ركزت الصحيفة على مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "لا تلوموني" و"بيب غوارديولا يرفع يده فوق الركود الصغير لكنه يعرف الحلول".

الصحيفة اهتمت بتعادل مانشستر يونايتد وكريستال بالاس 1-1.

ليكيب: الوجه الخفي لبطولة العالم للرغبي

ركزت الصحيفة على نهائيات كأس العالم لرياضة الرغبي 2023 في فرنسا وكتبت: "الوجه الخفي لبطولة العالم للرغبي".

كما اهتمت ببطولة العالم لكرة اليد وفوز فرنسا على الجبل الأسود 35-24.

مانشستر سيتي
ريال مدريد
برشلونة

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