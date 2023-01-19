صحف رياضية: فياريال المنطلق يقيس ريال مدريد.. من أجل كأس الملك.. وتغيير الحرس القديم

ركزت الصحيفة على مباراة فياريال وريال مدريد في كأس الملك وكتبت: "يا له من مشروب، فياريال المنطلق يقيس ريال مدريد المتراجع منذ بداية 2023".الصحيفة اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد وإقصاء حامل اللقب ريال بيتيس ومباراة سبتة وبرشلونة في كأس الملك وكتبت: "تشافي يخطر سبتة في قمة نشوة الفرح".كما اهتمت بإقصاء رافائيل نادال من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: "نادال يخسر لكنه سيعود"..ركزت الصحيفة على رحيل ممفيس ديباي من برشلونة نحو أتلتيكو مدريد وكتبت: "ممفيس ديباي يرحل".الصحيفة اهتمت بمباراة سبتة وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا وكتبت: "والآن من أجل كأس الملك".كما اهتمت بإقصاء رافائيل نادال من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: "رافائيل نادال يسقط ويعود للإصابات"..ركزت الصحيفة على انتقال الهولندي ممفيس ديباي من برشلونة لأتلتيكو مدريد وكتبت: "ممفيس ديباي نحو أتلتيكو مدريد".الصحيفة اهتمت بمباريات سبتة – برشلونة، وفياريال – ريال مدريد في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا وكتبت: "تأكيد الحماس التام"، و"نهائي جديد لفريق أنشيلوتي".كما اهتمت الصحيفة بإقصاء رافائيل نادال من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: "نادال يسقط في الدور الثاني"..ركزت الصحيفة على مباراة فياريال وريال مدريد في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا وكتبت: "تغيير الحرس القديم".الصحيفة اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد على حساب ليفانتي 2-0 لربع النهائي ومباراة سبتة وبرشلونة وكتبت: "إلى ربع النهائي ومعه ممفيس ديباي" و"تشافي يريد أكثر: كأس الملك والتعاقد مع غوانزالو غويديس".كما اهتمت بإقصاء رافائيل نادال من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: "الإصابة تسقط نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس"..ركزت الصحيفة على مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "لا تلوموني" و"بيب غوارديولا يرفع يده فوق الركود الصغير لكنه يعرف الحلول".الصحيفة اهتمت بتعادل مانشستر يونايتد وكريستال بالاس 1-1..ركزت الصحيفة على نهائيات كأس العالم لرياضة الرغبي 2023 في فرنسا وكتبت: "الوجه الخفي لبطولة العالم للرغبي".كما اهتمت ببطولة العالم لكرة اليد وفوز فرنسا على الجبل الأسود 35-24.