شرط صادم من بيراميدز للموافقة على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

وضع مسؤولو بيراميدز شرطًا صادمًا للموافقة على رحيل رمضان صبحي نجم الفريق إلى الزمالك في الانتقالات الجارية.

وارتبط اسم رمضان صبحي بالانضمام إلى القلعة البيضاء لتدعيم الجانب الهجومي في الموسم الجديد.

وقالت قناة "أون تايم سبورتس" إن إدارة بيراميدز أكدت رفضها التام للتفريط في خدمات اللاعب قبل بداية الموسم الحالي.

وأوضحت أن الشرط الوحيد لرحيل رمضان صبحي للزمالك هو انضمام أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق الأبيض إلى بيراميدز في الموسم الجديد.

وأكدت أن رمضان صبحي لم يصله عرض رسمي حتى الآن، كما أن اللاعب، بحسب تصريحات أحد مسؤولي الإدارة التنفيذية، لا يميل لارتداء القميص الأبيض.

أخبار ذات علاقة 4 نجوم خارج الزمالك بفرمان "غوميز"

وأشارت القناة إلى أن بيراميدز طلب مليوني دولار لرحيل مدافعه أسامة جلال إلى الزمالك، كما رفض عرضًا من الأخدود السعودي لإعارة لاعبه مصطفى فتحي لمدة موسم واحد مقابل 800 ألف دولار.

وأوضحت أن العلاقة مازالت متوترة بين إدارة بيراميدز واللاعب إبراهيم عادل بعد فشل رحيله إلى خيتافي الإسباني في الموسم الحالي.

وأكدت أن العلاقة توترت منذ رفض إبراهيم عادل الانضمام إلى معسكر بيراميدز لخوض مباراة الأهلي في الدوري المصري بداعي الإصابة.