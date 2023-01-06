ماركا: ريال مدريد لن يدفع أكثر من 110 ملايين يورو للتعاقد مع بيلينغهام
قالت صحيفة "ماركا"، في تقرير اليوم الجمعة، إن ريال مدريد لن يدفع أكثر من 110 ملايين يورو للتعاقد مع بيلينغهام من بروسيا دورتموند.
وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن إندريك وقبله أوريلين تشواميني أدارا ظهريهما لكسب المزيد من المال في أندية أخرى من أجل ارتداء قميص ريال مدريد.
وأضافت أن ريال مدريد يعلم أنه لن يصل أبدًا إلى ما تدفعه أندية أخرى، ويعمل على قياس التعاقدات المحتملة بدقة.
وأشارت "ماركا" إلى أن بيلينغهام يعرف إلى أي مدى يمكن لريال مدريد أن يذهب إليه ماديًا ومعنويًا.
ولهذا السبب بالذات يميل اللاعب نحو ما يضعه ريال مدريد على الطاولة.
وبحسب الصحيفة، فإنه لأكثر من عقد من الزمان كان ريال مدريد واضحًا بشأن حدود الرواتب، حيث إن جدول الرواتب يلبي المعايير المنطقية للاقتصاد ولذلك وعلى مدار سنوات عديدة لا يحصل لاعب على أكثر من 12 مليون يورو صافية في الموسم الواحد.
وقالت الصحيفة إن ريال مدريد يفهم أن بعض اللاعبين يميلون إلى المال (مبابي على سبيل المثال)، لكن رغم ذلك فإن بطل أوروبا والليغا لن يرفع عروضه.
وأشارت إلى أن ريال مدريد قد يراجع العقود بعد فترة لكن نقطة البداية واضحة.
وفي حالة بيلينغهام فإن علاقات ريال مدريد الممتازة مع بروسيا دورتموند ستسهل الاتفاق على صفقة بيلينغهام.
وختمت "ماركا" تقريرها بأن ريال مدريد قد يتمم صفقة بيلينغهام بزيادة نحو 30 مليونا أكثر مما كلفه التعاقد مع تشواميني، الذي وقّع الصيف الماضي مع موناكو.