ماركا: ريال مدريد لن يدفع أكثر من 110 ملايين يورو للتعاقد مع بيلينغهام

قالت صحيفة "ماركا"، في تقرير اليوم الجمعة، إن ريال مدريد لن يدفع أكثر من 110 ملايين يورو للتعاقد مع بيلينغهام من بروسيا دورتموند.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن إندريك وقبله أوريلين تشواميني أدارا ظهريهما لكسب المزيد من المال في أندية أخرى من أجل ارتداء قميص ريال مدريد.

وأضافت أن ريال مدريد يعلم أنه لن يصل أبدًا إلى ما تدفعه أندية أخرى، ويعمل على قياس التعاقدات المحتملة بدقة.