كان يريد أن يقتلني.. ماستانتونو يكشف سبب اعتذاره لـ"ميسي"

حققت الأرجنتين فوزا رائعا بثلاثية أمام فنزويلا، فجر اليوم الجمعة، في مباراة كان لها طابع خاص بعدما سجل ليونيل ميسي ثنائية، إذ شكل اللقاء الذي احتضنه ملعب "إل مونومنتال" الظهور الرسمي الأخير لميسي على أرض بلاده، كما أكد النجم البالغ من العمر 38 عامًا عقب المباراة، وفي لحظة مؤثرة، للجماهير أن مشاركته في كأس العالم 2026 تبدو غير مرجحة.

كما شارك فرانكو ماستانتونو، الذي احتفل أخيرًا ببلوغه 18 عامًا وانضم إلى ريال مدريد أساسيًا إلى جانب ليونيل ميسي في المباراة.

لاعب الوسط الشاب، الذي يُعلن دائمًا إعجابه بميسي، روى واقعة طريفة حدثت داخل الملعب حين قرر التسديد بدلًا من تمرير الكرة للأسطورة الأرجنتيني الذي كان في وضع أفضل.

وقال ماستانتونو لصحيفة "دياريو آس": "كان يريد أن يقتلني، لكنه تفهّم الموقف. اعتذرت له 3 مرات على تلك اللقطة".

وأضاف: "كان أمرًا مذهلًا أن ألعب بجواره. لقد كان حلم حياتي بالفعل. أن يحدث ذلك على ملعب ريفر بليت كان أمرًا لا يُصدّق. دائمًا ما قلت إنه قدوتي منذ الطفولة. تابعت مسيرته كلها، ورؤيته يلعب بهذا المستوى".

كما أشاد ماستانتونو برد فعل الجماهير تجاه ميسي، قائلًا: "هذا ما يستحقه"، في إشارة إلى التكريم الذي حظي به النجم الأرجنتيني في ملعب إل مونومنتال".

وخاض ماستانتونو 62 دقيقة، قدّم خلالها أداء واعدا، إذ لمس الكرة كثيرا، وسجّل 44 تمريرة صحيحة من أصل 51.

وضمنت الأرجنتين بالفعل تأهلها إلى نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، حيث ستسعى إلى الدفاع عن لقبها العالمي الذي حققته في قطر 2022، ولم يؤكد ميسي بعد مشاركته في البطولة، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيكون حاضرًا فيها إذا سمحت حالته البدنية.