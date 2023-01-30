نتائج قرعة الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي
أجريت اليوم الإثنين قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وفيما يلي نتيجة القرعة:
ساوثهامبتون VS غريمسبي تاون أو لوتن تاون
ليستر سيتي VS بلاكبيرن روفرز أو برمنغهام سيتي
ستوك سيتي VS برايتون
شيفيلد وينزداي أو ريكسهام VS توتنهام
فولهام أو سندرلاند VS ليدز يونايتد
بريستول سيتي VS مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد VS ديربي كاونتي أو ويستهام يونايتد
بيرنلي أو إبسويتش تاون VS شيفيلد يونايتد أو فليتوود
وحسب صحيفة "إندبندنت"، فإنه من المقرر أن تقام مباريات الدور الخامس في منتصف الأسبوع من الثلاثاء 28 فبراير إلى الخميس 2 مارس.
ولن تكون هناك مباريات إعادة في الدور الخامس، ما يعني أن الحسم سيكون خلال 90 دقيقة وإن تعادل فريقان فسيتم اللجوء للشوطين الإضافيين وإن استمر التعادل يتم الحسم بضربات الترجيح.
وليفربول هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في النهائي بضربات الترجيح، في حين يعد آرسنال أكثر ناد تتويجا بلقب المسابقة برصيد 14 لقبا مقابل 12 لمانشستر يونايتد، و8 لكل من تشيلسي وليفربول وتوتنهام، و7 ألقاب لأستون فيلا، و6 ألقاب لكل من مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.