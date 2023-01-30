نتائج قرعة الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي

وحسب صحيفة "إندبندنت"، فإنه من المقرر أن تقام مباريات الدور الخامس في منتصف الأسبوع من الثلاثاء 28 فبراير إلى الخميس 2 مارس.

ولن تكون هناك مباريات إعادة في الدور الخامس، ما يعني أن الحسم سيكون خلال 90 دقيقة وإن تعادل فريقان فسيتم اللجوء للشوطين الإضافيين وإن استمر التعادل يتم الحسم بضربات الترجيح.

وليفربول هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في النهائي بضربات الترجيح، في حين يعد آرسنال أكثر ناد تتويجا بلقب المسابقة برصيد 14 لقبا مقابل 12 لمانشستر يونايتد، و8 لكل من تشيلسي وليفربول وتوتنهام، و7 ألقاب لأستون فيلا، و6 ألقاب لكل من مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.