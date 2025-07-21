4 أسماء مرعبة.. الهلال يزلزل الميركاتو بحثا عن "القناص"

يتحرك نادي الهلال السعودي بقوة في سوق الانتقالات الصيفية استعدادًا لمشاركة عالمية ثقيلة في كأس العالم للأندية 2025.

ورغم امتلاكه نخبة من الأسماء اللامعة على مستوى خط الهجوم مثل الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي ماركوس ليوناردو، تضع إدارة الهلال نصب أعينها جلب رأس حربة من الطراز العالمي.

أخبار ذات علاقة حسم مصير مشاركة الهلال في السوبر السعودي بالصف الثاني

التدعيم بقناص حقيقي

وتريد إدارة الهلال تدعيم كتيبة المدرب سيموني إنزاغي بقناص حقيقي قادر على حسم المواجهات الكبرى وقيادة "الزعيم" للفوز بكل البطولات الممكنة، بعد خسارة لقبي الدوري ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وتطرح الإدارة "4 أسماء مرعبة" لتدعيم خطها الأمامي، غير مكترثة بصعوبة المفاوضات أو المنافسة الشرسة مع أندية أوروبا.

وما يزيد من واقعية هذا السيناريو هو نجاح الهلال حديثاً في إقناع نجوم عالميين بالانضواء تحت شعاره، كما حدث مع صفقة الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز بعد رفض أولي تحوّل إلى موافقة تاريخية.

وتبقى تجربة ثيو هيرنانديز خير مثال، فبعد رفضه المبدئي لعرض النادي عاد ووقّع لاحقاً ليؤكد أنه "لا مستحيل مع الهلال.

الإدارة الزرقاء عازمة على إسعاد جماهيرها واقتحام الميركاتو بأسماء من الوزن الثقيل حتى لو استدعى الأمر انتظار المفاوضات أو تكرار المحاولات مع كبار القناصين.

أخبار ذات علاقة هاري كين يرفض الهلال السعودي

1- هاري كين

فتح الهلال خطوط الاتصال مع إدارة بايرن ميونخ ووكيل اللاعب لمعرفة موقف النجم الإنجليزي هاري كين من الانتقال إلى دوري روشن.

ورغم أن اللاعب أبلغ وكلاءه بعدم رغبته في مغادرة أوروبا حالياً، فإن إدارة الهلال لا تزال تحاول استكشاف كل السبل لإقناع كين بمغادرة البوندسليغا.

2- ألكسندر إيزاك

تمحورت مفاوضات الهلال في الأيام الأخيرة حول السويدي ألكسندر إيزاك، قناص نيوكاسل الإنجليزي وأحد أسرع المهاجمين في البريميرليغ صعوداً.

الهلال تقدم بعرض ضخم يفوق 100 مليون يورو ويتضمن امتيازات مالية كبيرة لإقناع اللاعب.

وبينما أبدى إيزاك انفتاحه المبدئي على خوض تجربة جديدة في آسيا، يبقى موقف نيوكاسل وتصاعد اهتمام ليفربول عوامل تعقّد الصفقة، لكنها غير مستحيلة.

أخبار ذات علاقة رغم وجود محمد صلاح.. داروين نونيز يغري الهلال بـ"هاتريك" رائع

3- سيرهو جيراسي

يظل اسم المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، هداف شتوتغارت الألماني، من الأوراق المفتوحة على طاولة الهلال، لا سيما في ظل رغبته في خوض تحدٍ جديد خارج البوندسليغا.

قوة اللاعب البدنية وقدرته على استغلال أنصاف الفرص يجعله يناسب متطلبات الكرة السعودية والمواعيد الكبيرة، بالتوازي مع قدرته على تعويض أي غياب هجومي، لكن لم يتضح حتى اللحظة مدى تقدّم المفاوضات الفعلية حوله.

أخبار ذات علاقة الهلال السعودي ينافس إنتر ميلان على خطف نجم أتالانتا

4- داروين نونيز

داروين نونيز مهاجم ليفربول الشاب، يشغل حيزاً بارزاً في قائمة الهلال الحالية.

وأكدت تقارير أن الإدارة تواصلت بالفعل مع مسؤولي ليفربول لاستطلاع موقفهم من بيع اللاعب، وحددت إدارة "الريدز" 50 مليون يورو سعراً مبدئياً للتفاوض.

الصفقة لو تمت ستكون من العيار الثقيل بحكم سن اللاعب ولكونه استثماراً طويل الأمد مع رغبة فنية قوية من المدرب سيموني إنزاغي نفسه في جلبه.