أثارت الممثلة التركية أكين سو كولكولوغلو جدلًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل وذلك بعد ظهورها في صورة مع النجم التركي ولاعب وسط ريال مدريد أردا غولر.

ونشرت الممثلة التركية الشهيرة صورتها مع أردا غولر، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" مما أثار جدلًا وتساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربطها بنجم الفريق الملكي.

وإكين سو كولكولوغلو هي ممثلة وعارضة أزياء تركية-بريطانية، ولدت في إسطنبول بتركيا في 21 أغسطس 1994، واكتسبت شهرة واسعة بعد مشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع "جزيرة الحب" (النسخة البريطانية) في عام 2022 حيث فازت بالمسابقة مع شريكها دافيدي سانكلمنتي.

وشاركت أكين سو كولكولوغلو في عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية، وأبرز أعمالها كانت برنامج الواقع "جزيرة الحب" (Love Island) كما شاركت في المسلسل التركي الشهير "حرب الورود" (Güllerin Savaş)، ومسلسل تركي آخر كان لها دور فيه وهو "يك الحب".

بالإضافة إلى مشاركاتها في التلفزيون، كانت إكين سو نشطة في مجال عروض الأزياء وحضور الفعاليات والبرامج الترفيهية.

وكانت إكين سو كولكولوغلو ودافيدي سانكلمنتي قد أعلنا انفصالهما في بداية عام 2024 بعد علاقة استمرت حوالي 18 شهرًا، حيث صرحت إكين سو بأنها اتخذت القرار لإنهاء العلاقة والتركيز على مستقبلها، في حين أكد دافيدي أن القرار كان مشتركًا، مؤكدًا أنهما سيظلّان يقدّران الذكريات التي صنعاها معًا.