منته ومقلب.. تعليق ناري حول انضمام علي البليهي إلى الاتحاد السعودي

وجه الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية صدمة لـ علي البليهي، مدافع الهلال السعودي، بعدما ارتبط اسمه مؤخرًا بإمكانية الرحيل عن "الزعيم" ودخول نادي الاتحاد في مفاوضات قوية لضمه.

وكان البليهي خرج من حسابات الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لنادي الهلال، الذي أصبح يعتمد على الثنائي كاليدو كوليبالي وحسان تمبكتي، في قلب الدفاع، كما يبحث عن التعاقد مع مدافع أجنبي، تحت السن، لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

وبحسب التقارير، فإن رحيل علي البليهي عن صفوف الهلال أصبح أقرب من أي وقت مضى خلال الأيام القيلة القادمة، موضحين أن هناك اهتماماً من ناديي الأهلي والاتحاد بالتعاقد مع اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، في ظل رغبة كلا الناديين في تدعيم خطوطهما الخلفية بخبرة اللاعب الدولية وقدرته على قيادة الدفاع.

فيما ذكرت تقارير أخرى، أن البليهي بدوره لا يرغب في الرحيل نهائيًّا عن الهلال، ويفضّل خوض تجربة مؤقتة على سبيل الإعارة مع الاحتفاظ بفرصة العودة إلى "الزعيم" لاحقًا.

وعلق الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية على منشور يظهر البليهي وهو يرتدي قميص الاتحاد ويتساءل عن رغبة جمهور "العميد" في رؤية اللاعب الموسم المقبل مع الفريق، ليؤكد: "لاعب منتهي ومقلب.. يجعلني أشكك في عمل المدرب ومن خلفه للأسف".

كان البليهي تعرض لانتقادات قاسية من جمهور الهلال وطالبوا الإدارة بعدم تفعيل تجديد تعاقده، بسبب الهفوات الكبيرة التي ارتكبها الموسم الماضي في مركز الدفاع؛ ما جعله أقرب للرحيل عن النادي.

وانضم البليهي إلى الهلال في صيف 2017 قادمًا من نادي الفتح، وتمكن منذ ذلك الحين من ترسيخ مكانته كأحد أعمدة الفريق الدفاعية.

ومنذ الانضمام إلى "الزعيم"، لعب البليهي 256 مباراة رسمية مع الفريق الأول، في مختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع هدفين .