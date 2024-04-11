رافينيا يستفز جماهير باريس سان جيرمان على طريقة نيمار (صورة)
استفز البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، جماهير باريس سان جيرمان، على طريقة مواطنه نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي الحالي والفريق الفرنسي السابق.
وتمكن رافينيا، من تسجيل الهدف الأول في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
ويواجه برشلونة نظيره باريس سان جيرمان، في ذهاب منافسات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "بارك دي برانس".
وأحرز النجم البرازيلي هدف برشلونة الأول في شباك باريس سان جيرمان عند الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.
وجاء الهدف بعد جهد رائع من روبرت ليفاندوفسكي وسط الملعب، ليمرر الكرة إلى لامين يامال، الذي أرسل عرضية في منطقة جزاء النادي الباريسي.
لكن دوناروما حارس باريس سان جيرمان، فشل في إبعاد الكرة بشكل صحيح، ليقوم البرازيلي رافينها بتسديدة متقنة في شباك أصحاب الأرض.
وعقب الهدف ذهب رافينيا للاحتفال أمام جماهير سان جيرمان على طريقة لاعبهم السابق نيمار بإخراج لسانه ووضع يديه بجانب أذنيه.
وكان نيمار عقب رحيله عن سان جيرمان والانضمام للهلال ذكر في أكثر من حوار إعلامي أنه عاش أيامًا صعبة في الفريق الفرنسي.
وستقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 16 أبريل الجاري، على استاد "لويس كامبوس" في إسبانيا.
ويلتقي الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي، مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.