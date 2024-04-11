رافينيا يستفز جماهير باريس سان جيرمان على طريقة نيمار (صورة)

وجاء الهدف بعد جهد رائع من روبرت ليفاندوفسكي وسط الملعب، ليمرر الكرة إلى لامين يامال، الذي أرسل عرضية في منطقة جزاء النادي الباريسي.

لكن دوناروما حارس باريس سان جيرمان، فشل في إبعاد الكرة بشكل صحيح، ليقوم البرازيلي رافينها بتسديدة متقنة في شباك أصحاب الأرض.

وعقب الهدف ذهب رافينيا للاحتفال أمام جماهير سان جيرمان على طريقة لاعبهم السابق نيمار بإخراج لسانه ووضع يديه بجانب أذنيه.