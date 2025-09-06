نادٍ مفاجئ يدخل في مفاوضات جادة مع زيدان

تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عرضاً مفاجئاً للعودة إلى مجال التدريب بعد غياب 4 أعوام.

وقاد زيدان خلال رحلته التدريبية مع ريال مدريد الإسباني خلال ولايتين، حقق في الولاية الأولى لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، أعوام: 2016، و2017، و2018.

وتولى زيدان قيادة ريال مدريد في الولاية الثانية خلال الفترة بين 2019 إلى 2021 قبل رحيله عن منصبه.

أخبار ذات علاقة تشابي ألونسو يستعين بزيدان لتقديم موسم أسطوري

وكشفت صحيفة sabah التركية عن دخول إدارة نادي فنربخشة في مفاوضات مكثفة لإقناع زيدان بتولي تدريب الفريق في الموسم الحالي.

وأقال النادي التركي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من قيادة الفريق بعد الإخفاق في التأهل إلى مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وودع فنربخشة تصفيات دوري الأبطال على يد بنفيكا البرتغالي بعد الخسارة بنتيجة 0-1 في لقاء الذهاب، والتعادل إياباً دون أهداف.

ويطمع مسؤولو فنربخشة في إقناع زيدان بتولي المهمة والعودة للتدريب من بوابة الدوري التركي خلال المرحلة القادمة.

وكان اسم زيدان قد ارتبط بتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي مؤخراً، قبل تجديد الثقة في المدرب البرتغالي روبن أموريم.