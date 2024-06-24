نوير يحقق إنجازًا تاريخيًا في اليورو

حصد مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا، إنجازًا تاريخيًا بعد مشاركته في لقاء سويسرا مساء الأحد في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

ورفع حارس مرمى منتخب ألمانيا رصيد مشاركاته في البطولة القارية إلى المباراة رقم 18 بعد خوضه لقاء سويسرا.