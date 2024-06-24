نوير يحقق إنجازًا تاريخيًا في اليورو
حصد مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا، إنجازًا تاريخيًا بعد مشاركته في لقاء سويسرا مساء الأحد في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
ورفع حارس مرمى منتخب ألمانيا رصيد مشاركاته في البطولة القارية إلى المباراة رقم 18 بعد خوضه لقاء سويسرا.
وأصبح نوير أكثر حارس مرمى في تاريخ اليورو خوضًا للمباريات بعدما تخطى رقم الحارس الإيطالي القدير جيانلويجي بوفون الذي لعب 17 مباراة.
واستقبل مانويل نوير هدفًا في الدقيقة 28 من عمر اللقاء الذي انتهى شوطه الأول بتقدم المنتخب السويسري بهدف دون رد.
وحقق المنتخب الألماني في الجولة الأولى فوزًا عريضًا على حساب اسكتلندا بنتيجة 5-1 ثم تغلب على المجر بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية.
وضمن المنتخب الألماني التأهل إلى ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" بغض النظر عن نتيجة مباراة سويسرا.
ولعب مانويل نوير في نسخة 2012 مع منتخب ألمانيا وشارك خلال 5 مباريات كما لعب 6 مباريات في نسخة 2016 ثم لعب 4 مباريات في نسخة 2020 قبل أن يخوض مباراته الثالثة في النسخة الحالية.