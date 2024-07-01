الليبي دانيال الفاضلي يوقّع رسميا لنادي هامبورغ الألماني

وبدوره صرح اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الليبية والألمانية، عقب التوقيع قائلا: "أنا متلهف بشكل كبير لبدء تجربة احترافية جديدة مع هامبورغ، أنتظر أن أظهر أسلوب لعبي وعقليتي مع النادي، سأعمل على التألق من أجل الجماهير"

وولد الفاضلي في العام 1997 في مدينة "ليونبيرغ" الألمانية لأب ليبي وأم ألمانية، ولعب في بداياته مع فريق روتسهايم قبل أن ينتقل إلى روتينغين ثم ألين في الأقسام الدنيا بألمانيا حتى وصوله في 2022 إلى ماغديبورغ ثم إلى هامبورغ بداية من اليوم أول يوليو.

وكان الفاضلي انضم لمنتخب ليبيا الأول، عندما تمت دعوته لأول مرة لمنتخب فرسان المتوسط في 21 سبتمبر 2022 في مواجهة ودية أمام أوغندا.

لكن أزمة جواز السفر حرمته من أن يعزز صفوف منتخب فرسان المتوسط بشكل رسمي حتى الآن، إذ سبق وحضر اللاعب بجواز سفره الألماني، لكنه لم يخض أي مباراة رسمية بسبب عدم حصوله على جواز سفر ليبي يؤهله للعب المباريات الرسمية وفق ما أوردته تقارير إخبارية ليبية.

ويعود سبب استمرار أزمة تأهيل دانيال الفاضلي من قبل الفيفا بشكل قانوني، إلى أن والدته التي تحمل الجنسية الألمانية رفضت تنازله عن جنسية بلد المنشأ والإقامة وفقا للمصادر ذاتها.