زوجة إمام عاشور تظهر احتفالا بـ"رجل المباراة" (فيديو)

ظهرت ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، وهي تحتفل في المدرجات مع زوجها، عقب فوز الفريق على بلدية المحلة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في الدوري المحلي.

وتمكن الفريق الأحمر من اكتساح بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة، ليرفع رصيده من النقاط إلى 17 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

ونال إمام عاشور لقب رجل المباراة عقب المواجهة، والتقطته الكاميرات وهو يتوجه نحو المدرجات ويقبل زوجته ويهديها الدرع وقميصه، احتفالا معها بالفوز الكبير وتألقه.