زوجة إمام عاشور تظهر احتفالا بـ"رجل المباراة" (فيديو)
ظهرت ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، وهي تحتفل في المدرجات مع زوجها، عقب فوز الفريق على بلدية المحلة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في الدوري المحلي.
وتمكن الفريق الأحمر من اكتساح بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة، ليرفع رصيده من النقاط إلى 17 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.
ونال إمام عاشور لقب رجل المباراة عقب المواجهة، والتقطته الكاميرات وهو يتوجه نحو المدرجات ويقبل زوجته ويهديها الدرع وقميصه، احتفالا معها بالفوز الكبير وتألقه.
ودائما ما تظهر زوجة إمام عاشور معه في العديد من المناسبات؛ إذ نشر اللاعب أخيرا صورا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لاحتفاله بعيد ميلاده برفقتها، وكتب عليها: "شكرًا إنك في حياتي".
واحتفل الزوجان بزفافهما في مارس 2023، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأحدث رحيل إمام عاشور عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2022، ضجة كبيرة، لينتقل إلى صفوف نادي ميتلاند، قبل أن يرحل عن النادي الدنماركي وينتقل إلى النادي الأهلي، مطلع الموسم الجاري.