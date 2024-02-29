جار ومنافس.. مبابي يختار منزلا في منطقة نجم ريال مدريد

وكشفت تقارير إسبانية أن فايزة العماري والدة مبابي، تواجدت في العاصمة الإسبانية من أجل البحث عن منزل لنجلها للانتقال إليه الصيف القادم.

وسبق أن رفض مبابي عرضا من سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق ببيعه منزلا في مدريد.

وحسب ريليفو، فإن مبابي استقر على منزل في منطقة "لا موراليخا"، وهي منقطة تبعد عن مدينة فلورنتينو بيريز الرياضية خمس دقائق فقط.