جار ومنافس.. مبابي يختار منزلا في منطقة نجم ريال مدريد
بدأ كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان البحث عن منزل في مدريد مع أنباء حسم انتقاله إلى ريال مدريد.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري؛ إذ سينتقل النجم الفرنسي إلى ريال مدريد بدءا من الموسم القادم حسب تقارير متطابقة.
وكشفت تقارير إسبانية أن فايزة العماري والدة مبابي، تواجدت في العاصمة الإسبانية من أجل البحث عن منزل لنجلها للانتقال إليه الصيف القادم.
وسبق أن رفض مبابي عرضا من سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق ببيعه منزلا في مدريد.
وحسب ريليفو، فإن مبابي استقر على منزل في منطقة "لا موراليخا"، وهي منقطة تبعد عن مدينة فلورنتينو بيريز الرياضية خمس دقائق فقط.
ووفقا للتقرير، فإن مبابي سيكون جارا للنجم فينيسيوس جونيور الذي يسكن في المنطقة نفسها تحديدا.
وللصدفة فإن مبابي وفينيسيوس يجيدان في المركز نفسه أيضا في الملعب وهو الجناح الأيسر.
وفتح إجادة مبابي وفينيسيوس في المركز نفسه الجدل كثيرا حول من سيكون منهما أساسيا على الجانب الأيسر في حال اكتمل انتقال النجم الفرنسي إلى ريال مدريد.
ووفقا للتقارير، فإن مبابي سوف يلعب في ريال مدريد كرأس حربة صريح وليس جناحا أيسر.