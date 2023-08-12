رغم رفض اللاعب.. برشلونة يفتح الباب أمام بيع أنسو فاتي
قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة فتح الباب أمام بيع أنسو فاتي، مع تبقي ما يزيد قليلا عن أسبوعين على نهاية السوق الصيفي.
وأكدت الصحيفة أن برشلونة اتخذ قرارًا بالاستماع إلى العروض التي ستصل لفاتي وأنه أبلغ بيئة اللاعب بهذا الأمر.
وأشارت "سبورت" إلى أن المقربين من فاتي كانوا يعرفون بالفعل عن هذا الأمر منذ بداية الصيف، رغم أن فاتي يعطي الأولوية للبقاء في برشلونة.
ومن الواضح أن فاتي سيلعب قليلا الموسم الجديد مع تشافي وسيقل الاعتماد عليه أكثر مع اقتراب النجم البرازيلي نيمار من العودة لبرشلونة.
وقالت "سبورت": "الاتصالات بين برشلونة وخورخي مينديز وكيل فاتي مستمرة، والبرتغالي على علم بالقرار الذي اتخذه النادي".
وأضافت: "أنسو وعائلته أوضحوا للوكيل أنه يريد الاستمرار في برشلونة ودافع عن قراره، لكن اللاعب ليس غافلا عن مشاعر برشلونة تجاهه، ولذلك يمكن البحث عن حل نهائي".
وذكرت الصحيفة أن هناك اهتماما من فريق إسباني بالتعاقد مع فاتي إلى جانب اهتمام سعودي.
وقبل أيام قال تشافي في تصريحات عن مستقبل فاتي: "سنرى حتى 31 أغسطس (موعد إغلاق باب الانتقالات في أوروبا)، ولا يمكنني قول أي شيء آخر".
وأضاف: "نحن نعول على اللعب المالي النظيف، بجانب أن هناك منافسة كبيرة في المقدمة، فهناك فيران توريس ورافينيا".
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن فاتي البالغ من العمر 20 عاما لعب 109 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة سجل فيها 29 هدفا وصنع 10، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2027.