رغم رفض اللاعب.. برشلونة يفتح الباب أمام بيع أنسو فاتي

قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة فتح الباب أمام بيع أنسو فاتي، مع تبقي ما يزيد قليلا عن أسبوعين على نهاية السوق الصيفي.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة اتخذ قرارًا بالاستماع إلى العروض التي ستصل لفاتي وأنه أبلغ بيئة اللاعب بهذا الأمر.

وأشارت "سبورت" إلى أن المقربين من فاتي كانوا يعرفون بالفعل عن هذا الأمر منذ بداية الصيف، رغم أن فاتي يعطي الأولوية للبقاء في برشلونة.