حقق شباب الأهلي فوزا ثمينا على حساب نظيره سباهان الإيراني، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد نقشي جاهان في أصفهان، ليتأهل لملاقاة الغرافة القطري، في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المقرر أن يواجه شباب الأهلي نظيره الغرافة القطري يوم 13 أغسطس الجاري، في الدور التمهيدي الثاني، لتحديد الفريق المتأهل إلى مرحلة دوري منطقة غرب آسيا، بينما انتقل سباهان للمشاركة في دوري أبطال آسيا الثاني.

تقدم سباهان بهدف في الدقيقة 44 عن طريق محمد مهدي، ولكن البديل ساردار سجل هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 62، لينتهي وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1-1 ويلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

ونجح يحيى الغساني في تسجيل هدف التقدم للفريق الإماراتي 2-1 في الدقيقة 101، قبل أن يعزز يوري سيزار التقدم بالهدف الثالث عند الدقيقة 108 من هجمة مرتدة، ثم أضاف يحيى الغساني الهدف الرابع عند الدقيقة 121، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لشباب الأهلي.