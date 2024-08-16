لاعب الإفريقي التونسي يفسخ عقده ويوجّه رسالة مؤثرة لجماهير النادي

توصل النادي الإفريقي التونسي إلى اتفاق رسمي مع مدافعه الدولي الغيني الإستوائي فيديريكو بيكورو على فك العلاقة التعاقدية بالتراضي بعد موسم واحد بألوان النادي.

وانضم بيكورو، الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا 2024 في يناير الماضي، إلى النادي الإفريقي قبل بداية موسم 2023 ـ 2024، بعقد لمدة عامين حتى يونيو 2025، قبل أن يتفق مع إدارة النادي على فسخ العقد بالتراضي مقابل تنازله عن مبلغ 50 ألف دولار.

وخاض بيكورو (28 عاما) نحو 20 مباراة مع الإفريقي في الدوري المحلي والكأس وكأس الكونفدرالية، قبل أن يختار وضع حد لنهاية تجربته.

وتنازل بيكورو عن بقية مستحقاته في العام الثاني من عقده مع الإفريقي قبل أن يصبح رسميا لاعبا حرا.

وتوجه الدولي الغيني الإستوائي برسالة لمشجعي النادي الإفريقي قال فيها إنه قضى إحدى أفضل فترات مسيرته الكروية في النادي.

وأضاف في منشور عبر حسابه على منصات التواصل: "اليوم أعلن عن طي صفحة من مشواري الكروي، أريد أن أوجه كل الشكر والامتنان للنادي الإفريقي ومشجعيه، أتمنى لكم الأفضل في المواسم المقبلة".

ويشار إلى أن النادي الإفريقي، الذي تعاقد مع 9 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، يستعد أيضا لتوديع مهاجمه النيجيري وهدافه الأول كينغسلاي إيدو بعد عام واحد أيضا في صفوف الفريق.

وقالت مصادر قريبة من الإفريقي إن إيدو (28 عاما) تلقى عرضا من أحد الأندية في الدوري الليبي وينتظر أن يعلن الإفريقي عن مغادرته مقابل صفقة قيمتها 400 ألف دولار.

وخاض إيدو الذي يستمر عقده مع الإفريقي حتى يونيو 2026، نحو 30 مباراة سجل فيها 11 هدفا في كل المسابقات.