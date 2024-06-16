تغطية مباشرة.. مباراة هولندا وبولندا في كأس أوروبا
يفتتح منتخب هولندا مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بمواجهة نظيره البولندي الذي يفتقد أهم عناصره المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وتعرض ليفاندوفسكي لإصابة خلال فترة استعداد المنتخب البولندي للبطولة.
وتلعب هولندا في مجموعة قوية للغاية تضم بولندا وفرنسا والنمسا.
وتسعى هولندا لتحقيق الفوز على بولندا قبل الاصطدام بفرنسا في الجولة القادمة.
وتقدم "إرم نيوز" متابعة حية لمباراة هولندا وبولندا:
واضطرت هولندا إلى إعادة التفكير في خططها بسبب غياب ليفاندوفسكي مهاجم الفريق المنافس لكن رونالد كومان مدرب هولندا يتوقع أن تبدأ بولندا المباراة بثنائي في خط الهجوم.
ولن يتمكن ليفاندوفسكي من المشاركة في المباراة، لكنه سيجلس على مقاعد البدلاء.
وأبلغ مدرب هولندا مؤتمرا صحفيا أمس السبت: "كل لاعب لديه صفاته الخاصة، وهذا يمكن أن يغير تفكيرنا في المباراة بطريقة ما. نعرف ليفاندوفسكي ونقاط قوته".
وعبر كومان عن شكوكه بشأن التقارير التي تحدثت عن إصابات في صفوف بولندا هذا الأسبوع، ويعتقد أنها ربما تكون خدعة، لكن نظيره البولندي وبخه على التفكير بمثل هذه الطريقة.
وقال كومان: "ما زلت أتوقع أن يلعبوا بثنائي هجومي كنا نحلل جميع مهاجمي بولندا. نعرف مهاجمي الفريق وما يمكن أن يقوموا به.
"من المهم دائما أن نبدأ بشكل جيد في أول مباراة ونفوز وإذا تمكنا من القيام بذلك بالطريقة التي خططنا لها سيكون ذلك أفضل. من المهم جدا أن نحصل على نتيجة جيدة".
وتلعب هولندا أمام فرنسا في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل في لايبزيغ قبل مواجهة النمسا.
وقال كومان: "لدينا الكثير من الفرق القوية للغاية في هذه البطولة، وأعتقد أننا أحدها. لكننا لسنا من بين أقوى المرشحين".
وقبل انطلاق المباراة أطلقت الشرطة النار على شخص كان يحمل فأسا بعد أن تم تحذيره عدة مرات دون جدوى.
وحسب التقارير، تم نقل الشخص إلى المستشفى.