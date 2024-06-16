تغطية مباشرة.. مباراة هولندا وبولندا في كأس أوروبا

وتقدم "إرم نيوز" متابعة حية لمباراة هولندا وبولندا:

واضطرت هولندا إلى إعادة التفكير في خططها بسبب غياب ليفاندوفسكي مهاجم الفريق المنافس لكن رونالد كومان مدرب هولندا يتوقع أن تبدأ بولندا المباراة بثنائي في خط الهجوم.

ولن يتمكن ليفاندوفسكي من المشاركة في المباراة، لكنه سيجلس على مقاعد البدلاء.

وأبلغ مدرب هولندا مؤتمرا صحفيا أمس السبت: "كل لاعب لديه صفاته الخاصة، وهذا يمكن أن يغير تفكيرنا في المباراة بطريقة ما. نعرف ليفاندوفسكي ونقاط قوته".

وعبر كومان عن شكوكه بشأن التقارير التي تحدثت عن إصابات في صفوف بولندا هذا الأسبوع، ويعتقد أنها ربما تكون خدعة، لكن نظيره البولندي وبخه على التفكير بمثل هذه الطريقة.