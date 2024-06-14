بحضور زوجته.. تكريم اسم بكنباور في حفل افتتاح يورو 2024 (فيديو)

أحيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ذكرى قائد ومدرب منتخب ألمانيا الراحل فرانز بكنباور، خلال حفل افتتاح بطولة أوروبا 2024، اليوم الجمعة، إذ صفق المشجعون مع عرض مقاطع فيديو لأحد أفضل لاعبي ألمانيا على مر العصور في ملعب ميونخ.

وخلال التكريم تردد في الملعب "لن ننساك أبدا".

وانضمت زوجته هايدي إلى برنارد ديتز ويورغن كلينسمان، اللذين قادا منتخبي ألمانيا الفائزين ببطولة أوروبا 1980 و1996، في حمل كأس هنري ديلوناي التي سيتوج بها الفائز بنسخة 2024 إلى أرض الملعب.